Чоловік Ніни Матвієнко відверто розповів про ревнощі та подружні зради

Ведучий запитав про ревнощі, і чоловік не приховував, що такі моменти були в їхньому житті. Він зазначив, що артистка мала дуже багато шанувальників, а він терпляче чекав після кожного концерту, щоб відвести її додому.

"Була ревнощі! Я ревнував! Шанувальників було дуже багато. Ну і вона мене ревнувала, тому що я любив красу", - відверто сказав Гончар.

Як відомо, Ніна Матвієнко прожила з чоловіком близько 50 років, а в 2021 році оголосила, що вирішила роз'їхатися з чоловіком. Суханов запитав, що спричинило це.

За словами Петра, таке рішення ухвалив саме він.

"Коли все було зроблено - діти є, виросли, з'явилися онуки, є де жити, за що жити, я прийняв таке рішення. Вона це зрозуміла. Я просто егоїстично це зробив, звичайно, егоїстично. Я просив вибачення. Перші роки ми, може, конфліктували на цьому рівні, а потім заспокоїлися і спілкувалися", - зазначив Гончар.

Проте свій вчинок він називає зрадою, оскільки він зрадив Ніну Матвієнко та переїхав зі спільного будинку.

"Про зраду тут теж можна говорити, бо коли ти пішов, то це вже зрада", - підсумував вдівець.

На відео цей момент можна переглянути з 41:13.

Що відомо про розрив Ніни Матвієнко з чоловіком

Весною 2021 року пара відсвяткувала "золоте весілля" - 50 років разом. Проте вже у листопаді 2021 року легендарна співачка у студії передачі "Позаочі" розповіла, що більше не живе із чоловіком.

"Я попросила залишити мене", - уточнила Матвієнко, назвавши своє рішення виваженим. - Він вважав, що він ще має своє життя, яке він вибрав. Тут не було скандалу, було розуміння...".

Ніна Матвієнко з чоловіком - архівний кадр (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

За словами Матвієнко, у них із чоловіком стосунках вже давно немає ні тепла, ні душевного спілкування, а спільне минуле приховує безліч труднощів. Також співачка додала, що чоловіком у цих відносинах усе життя була вона.

"Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно і на старості ще?" - зазначила Матвієнко. У цьому ж інтерв'ю вона натякнула і на подружні зради чоловіка.

Проте за кілька місяців співачка передумала розлучатися з чоловіком і дала йому другий шанс.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)