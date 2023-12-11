Чия смерть цього року "зачепила" українців найбільше за версією Google. Відповідь шокує
Коли помирає та чи інша відома особа, люди починають цікавитись її життєвим шляхом і обставинами смерті (навіть якщо вона була ворогом народу). Нещодавно Google опублікував рейтинг тем, які найбільше цікавили українців у 2023 році. Серед них - умовна рубрика "Пішли назавжди".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог Google розповідає, чия смерть стала для українців найбільш резонансною впродовж останніх двох років.
Чия смерть викликала багато запитань у 2022 році
Минулого року найбільше запитів у Google серед українців було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету ІІ.
До умовної рубрики "Пішли назавжди" потрапили також:
- Леонід Кравчук
- Михайло Горбачов
- Борис Мойсеєв
- Кирило Стремоусов
- Леонід Куравльов
- Денис Кірєєв
Тренди 2022 року (скріншот: trends.google.com.ua)
Хто "пішов назавжди" у 2023 році
Цього ж року українці найчастіше шукали інформацію про життя та обставини смерті російського воєнного злочинця Євгенія Пригожина, народної артистки України Ніни Матвієнко та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
Не залишили байдужими наших людей і смерті:
- проросійського пропагандиста й блогера Владлена Татарського
- російського дизайнера одягу Валентина Юдашкіна
- американо-канадського актора Меттью Перрі
- італійського співака та композитора Тото Кутуньйо
- українського шоумена Сергія Сивохо
- грузинського артиста й громадського діяча Вахтанга Кікабідзе
- американської співачки Тіни Тернер
Тренди 2023 року (скріншот: trends.google.com.ua)
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ.
Читайте також, як змінилися пошукові запити українців за рік.