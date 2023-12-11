Чия смерть цього року "зачепила" українців найбільше за версією Google. Відповідь шокує

Коли помирає та чи інша відома особа, люди починають цікавитись її життєвим шляхом і обставинами смерті (навіть якщо вона була ворогом народу). Нещодавно Google опублікував рейтинг тем, які найбільше цікавили українців у 2023 році. Серед них - умовна рубрика "Пішли назавжди".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог Google розповідає, чия смерть стала для українців найбільш резонансною впродовж останніх двох років.