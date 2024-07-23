Читайте з розумом: 6 порад, які допоможуть вам отримати максимум від книг

Припиніть читати книги, які вам не подобаються

Якщо ви ловите себе на тому, що хочете прискорити процес читання конкретної книги, можливо, варто запитати себе: "Чи хороша ця книга?". Ви вимикаєте телевізійні шоу або фільми, якщо вони нудні. Ви припиняєте їсти їжу, яка вам не смакує. Ви відписуєтесь від людей, коли їхній контент стає марним. Життя занадто коротке, щоб читати книги, які вам не подобаються.

Правило: 100 сторінок мінус ваш вік - тобто, якщо вам 30 років, і книга не захопила вас до 70-ї сторінки, припиніть її читати.

Ведіть зошит із записами та цитатами

У 2010 році, коли президентська бібліотека Рейгана проходила ремонт, була виявлена коробка з позначкою "RR’s desk". Усередині були особисті речі Рональда Рейгана, зокрема кілька чорних коробок із картками 4×6, на яких були записані цитати, думки, історії, політичні афоризми та жарти. Вони були розділені за темами, такими як "Про націю", "Про свободу", "Про війну", "Про людей", "Світ", "Гумор" і "Про характер".

Це була версія зошита із записами Рональда Рейгана, а ще Льюїс Керролл, Волт Вітмен і Томас Джефферсон також вели свої версії такого зошита.

Перечитуйте класиків

Читання "Великого Гетсбі" в середній школі чи ознайомлення з історією Одіссея в дитинстві - це перші кроки. Але цього недостатньо. Не можна задовольнятися тим, що просто одного разу взяли книгу та оцінюємо її за цим досвідом; саме тому необхідно читати й перечитувати. Оскільки світ постійно змінюється, і ми постійно змінюємося, те, що отримується від книг, також може змінюватися.

Запитуйте рекомендації у людей, якими ви захоплюєтеся

Філософ Ральф Емерсон сказав: "Якщо ми зустрінемо людину з рідкісним інтелектом, ми повинні запитати її, які книги вона читає".

Якщо книга змінила чиєсь життя - незалежно від теми чи стилю - вона, ймовірно, варта інвестицій часу та праці. Якщо вона змінила інших людей, то, ймовірно, хоча б частково допоможе і вам.

Не обмежуйтеся лише своїм досвідом

Люди боролися, вмирали, намагалися й робили одні й ті самі речі протягом століть. Не скористатися їхніми знаннями - це зарозумілість і дурість. Як можна марнувати гроші інвесторів, не читаючи й не вивчаючи помилки інших підприємців? Як можна так зневажливо ставитися до свого шлюбу чи дітей, що можна дозволити собі розібратися з цим лише шляхом власних помилок?

Надто багато залежить від вас, щоб навчатися лише на власному досвіді - ви також повинні навчатися на досвіді інших.

Виходьте зі стану застою

Застій у читанні завжди з'являється, наприклад, під час початку читання книги, коли майже неможливо зосередитися настільки, щоб читати. Але вихід з нього можливий, перечитуючи щось, що вже сильно вплинуло в минулому. Замість того, щоб очікувати, що випадкова книга зачепить, повертаються до того, що вже багато сказало в минулому... і тоді з’ясовується, наскільки більше воно може сказати.