Чистый четверг на пороге: что строго запрещено и самый большой грех этого дня

Что нельзя делать в Чистый четверг

Лениться, оставлять грязную посуду, нестиранные вещи, замоченную белье, сорить в доме - будут ссоры.

Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, то весь год проведет в ссорах с родными.

Самым большим грехом этого дня является провести его в лености, не навести в доме порядок, оставить грязь на завтра.

Воду после уборки в доме нельзя выливать в пределах дома, вынесите ее на улицу - так вы избавите дом от негативной энергии. Самое лучшее - вынести в место, где ничего не растет.

Также нельзя занимать деньги, чтобы не потерять свое благосостояние.

Что можно и надо сделать в этот день

Обязательно надо очиститься: как тело, так и мысли. До восхода солнца стоит искупаться - считается, что это залог красоты и здоровья на целый год.

Стоит тщательно убрать, вынести хлам из дома, закончить стирку. Ведь после Чистого четверга и до самой Пасхи нельзя убираться дома.

Именно в Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца, готовить пасхальные блюда.

Можно не только мыться, но и стричься. Считается, что с подстриженными в этот день волосами "отстригаются" болезни и неудачи.

В Чистый четверг стоит посетить службу в храме, причаститься, зажечь свечи и принести их домой.