Чистый четверг 29 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Чистый четверг является одним из важнейших дней Страстной недели. Главной традицией этого дня является очищение души и тела. Согласно Библии, в этот день Иисус собрал своих учеников на Тайной вечере, где омыл им ноги, показав любовь и смирение. Во время Вечери было также установлено Таинство Евхаристии - Святого причастия. Спаситель провел напутственную беседу и попрощался с апостолами - в эту же ночь он был арестован и распят на следующий день.
Что можно и нельзя делать в Великий четверг, важные обряды, традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
Самые важные традиции 29 апреля связаны с водой, которая символизирует телесное и духовное очищение. Умыться нужно рано утром еще до восхода солнца, читая при этом молитву. Такой обряд - верили в народе - принесет здоровье и красоту на целый год. 29 апреля солнце взойдет в 05:36, соответственно умыться нужно до этого времени.
В этот день принято было заканчивать уборку в доме, мыть окна. А когда с этим заканчивали, принимались за приготовление пасхальных угощений. В грязном, неубранном доме, печь паски и красить яйца - нельзя.
Интересной традицией является умывание "из серебра". Бросьте в воду любое изделие из этого металла, а затем умойтесь ею.
Не только вода в этот день имеет целебную силу, но и соль. После традиционного купания каждый член семьи бросал в горшок горсть соли - она считалась целебной и была оберегом целый год. А чтобы придать соли большую силу - ее святили в храме.
В доме в этот день можно обнаружить давно потерявшуюся вещь, а уборкой привлечь суженого. Оставьте в каждой из комнат по символической вещи для будущего возлюбленного, а также возьмите пару новой обуви и поставьте носками в направлении дома.
Ранее мы писали про самые важные традиции Страстной недели 2021, которая началась 26 апреля и закончится в ночь с 1 на 2 мая.