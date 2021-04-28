Чистый четверг 29 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь.

Нельзя нарушать правила Великого поста. Сегодня разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.

Нельзя начинать готовить пасхальные угощения в неубранном доме. Снимать пробу с пасок тоже запрещено.

Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи - так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.

Главные традиции и обряды праздника

Самые важные традиции 29 апреля связаны с водой, которая символизирует телесное и духовное очищение. Умыться нужно рано утром еще до восхода солнца, читая при этом молитву. Такой обряд - верили в народе - принесет здоровье и красоту на целый год. 29 апреля солнце взойдет в 05:36, соответственно умыться нужно до этого времени.

В этот день принято было заканчивать уборку в доме, мыть окна. А когда с этим заканчивали, принимались за приготовление пасхальных угощений. В грязном, неубранном доме, печь паски и красить яйца - нельзя.

Интересной традицией является умывание "из серебра". Бросьте в воду любое изделие из этого металла, а затем умойтесь ею.

Не только вода в этот день имеет целебную силу, но и соль. После традиционного купания каждый член семьи бросал в горшок горсть соли - она считалась целебной и была оберегом целый год. А чтобы придать соли большую силу - ее святили в храме.

В доме в этот день можно обнаружить давно потерявшуюся вещь, а уборкой привлечь суженого. Оставьте в каждой из комнат по символической вещи для будущего возлюбленного, а также возьмите пару новой обуви и поставьте носками в направлении дома.

Важные приметы Чистого четверга