Чіпляються незалежно від стану волосся: як ефективно позбутися вошей у дітей

Що відомо про воші

Воші - це комахи, які чіпляються до волосся незалежно від його стану. Немає значення, як часто ви миєте голову, у якій школі навчається ваша дитина та наскільки бідним чи заможним є район, у якому ви проживаєте.

Воші можуть бути в будь-кого. Паразитування вошей на людині називається педикульозом.

Воші дуже маленькі - розміром десь із зернятко кунжуту. Вони переважно мають блідий сірий колір. Харчуються невеличкою порцією крові, яку висмоктують зі шкіри голови - без цього ці створіння не проживуть і одного дня.

У волоссі, зокрема біля шкіри голови, воші відкладають яйця, які називають гнидами. Загалом ці комахи мають три етапи життя: гнида-німфа-доросла воша. Цей життєвий цикл повторюється кожні три тижні, якщо людина не отримує лікування.

Це повзаючі комахи. Для того, щоб комахи потрапили на голову іншої людини, потрібен доволі близький та тривалий контакт "голова до голови".

Попри розповсюджену думку, випадки, коли примірка чужого головного убору сприяла зараженню вошами - доволі рідкісні.

Основні симптоми

Найбільш розповсюджений симптом - свербіж голови. Проте він може з’явитися лише за 4–6 тижнів після зараження. Частіше свербіж відчувають за вухами та позаду шиї. Свербіж може турбувати ще деякий час після виведення вошей.

Як помітити воші в дітей

Потрібно посадити дитину в добре освітленому місці та розділити її волосся на прядки. Живих вошей важко помітити. Вони уникають світла та швидко рухаються.

Гниди виглядають як маленькі білі або жовто-коричневі цятки та частіше розташовані за вухами або на шиї. Їх часто плутають із лупою або частинками бруду.

Проте є важлива відмінність: гниди дуже міцно прикріплені до волосся, а лупа чи бруд - ні.

Дієвий метод

Спочатку потрібно намочити волосся дитини

Використовуйте гребінець із дрібними зубцями або запитайте в аптеці спеціальний гребінець проти вошей та гнид. Розчешіть волосся дитини невеликими пасмами.

Після кожного розчісування витирайте гребінець вологим паперовим рушником. Уважно огляньте шкіру голови, гребінець і паперовий рушник.

Повторюйте кроки, доки не переглянете все волосся дитини.

Як позбутися вошей

Передусім слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря, щоб точно впевнитись, що у вашої дитини педикульоз.

Найефективніший засіб проти вошей - спеціальні препарати проти них. Після кожного використання препарату потрібно вичісувати голову кожні 2–3 дні протягом 2–3 тижнів - це допоможе видалити гниди.

Не використовуйте народні методи на кшталт керосину чи майонезу.

Що ще варто зробити:

перевірити на воші всіх членів родини

випрати одяг, головні убори, постільну білизну й рушники в пральній машині при високій температурі

якщо деякі речі неможливо попрати, ви можете помістити їх в умовний "карантин" на 2 тижні - наприклад, у герметичний пластиковий пакет

Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA) не радить використовувати спреї для профілактики вошей (інсектициди). Користі від них мало, а от шкода може бути серйозною. Це доволі токсичні сполуки, якими можна отруїтися при вдиханні або при їх потраплянні на шкіру.

Також від вошей не захистить і фарбування волосся - це поширений міф. Комахам усе одно, яким волоссям рухатись до свого звичного джерела їжі - шкіри голови.

Так само не допоможе, власне, фарбування вже під час зараження. Це може вбити якусь частину дорослих особин, проте не нашкодить гнидам.