Чим замінити свіжі овочі взимку? Експерт з харчування дав чітку відповідь

Овочі – це і є українські суперфуди. Справа в тому, що вони чудово насичують, у них багато клітковини, вітамінів та мінералів. А ще ними можна вгамовувати спрагу. Але чим їх замінити взимку?
Про надійну заміну розповів тренер та експерт з харчування Віктор Мандзяк у Facebook.
Взимку замість свіжих овочів можна їсти заморожені. Вони не поступаються літнім продуктам.
Мандзяк на прикладі капусти броколі пояснює, що при заморожуванні цей овоч втратив аскорбінову кислоту лише на 30%. А ось вміст кальцію, хрому, міді, магнію та цинку в капусті взагалі не змінився.
"Калій і нікель знизилися після окропу, але залишилися без змін після заморожування. А ось кількість фосфору, бору, заліза, марганцю та сірки знизилася після заморожування королеви овочів. Антиоксидантна здатність і здатність поглинати радикали в броколі, що пройшла всі кола пекла, дещо покращилася", - розповів експерт із харчування.
Також Віктор повідомив, що команда вчених на чолі з Алі Бузарі визначили вміст аскорбінової кислоти, рибофлавіну, α-токоферолу та β-каротину в замороженій кукурудзі, моркві, броколі, шпинаті, гороху, зеленій квасолі, полуниці та чорниці.
В результаті дослідження з'ясувалося, що вміст вітамінів у заморожених продуктах був схожим, а подекуди й вище, ніж у свіжих.
Мандзяк резюмував, що поживна цінність заморожених овочів практично не поступається свіжим.
"У супермаркетах можна придбати різні суміші овочів, дотягнути додому і, як тільки забурчить у шлунку, висипати на сковороду на 5 хвилин, а в баняк кинути з три яйця. Вийде здорова вечеря", - пояснив експерт.
Нагадаємо, що тренер розвіяв основний міф про "корисні" сніданки.
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