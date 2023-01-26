Чим замінити сіль у стравах і не зіпсувати смак: 10 підказок для господинь

Чим замінити сіль у стравах

Лимонний сік. Ця добавка не лише покращить смак страви, а збагатить вітаміном С, якого багато у лимонах. Сік із цього цитруса можна додавати замість солі не лише до салатів, а й до м'ясних страв.

Соєвий соус. У його складі багато солі, тому він з легкістю її замінить. Бажано споживати соус без додавання консервантів і не більше двох столових ложок за день. Він чудово підходить для салатів, перших і м'ясних страв.

Морські водорості. У їхньому складі багато морської солі. Крім того, вони також містять вітаміни та такий цінний мікроелемент як йод. Якщо плануєте використовувати їх для їжі замість солі, то спершу посушіть водорості, а тоді подрібніть у кавомолці. Цим порошком посипайте страви. У свіжому вигляді морська капуста також добре підсолює страви.

Сушені овочі. Готові набори, що продаються в магазинах, також містять сіль. Такі овочі зберігають свої поживні речовини в сухому вигляді, тому прекрасно доповнять смак страв.

Суміші спеції. Сіль можуть замінити такі спеції, як перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, карі, паприка.

Спеції для супів. Солити страви можна спеціями для супів. Також можна скористатись бульйонними кубиками. У їхньому складі багато солі, а разом з іншими спеціями вони чудово підсилять смак страви.

Часник. Вживання часнику знижує потребу організму в солі. До страв можна додавати як свіжий овоч, так і у сушеному вигляді.

Оцет. Частково замінити сіль у стравах можна оцтом. Головне - не переборщити з кислотою. Краще використовувати м'якіші варіанти оцту - яблучний, бальзамічний, виноградний.

Солоний огірок. У страву можна додати квашений чи маринований огірок, помідор. Така консервація багата на сіль, тому вдало збалансує смак. Маринади з них можна додавати у суп чи другі страви.

Хрін та імбир чудово замінять в їжі сіль і при цьому ще й покращать її звичний смак. А оскільки ці спеції ще й корисні, то допоможуть організму зміцняти імунітет.