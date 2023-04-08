Чим випрати речі, якщо закінчився порошок: прості та ефективні засоби

Сода і господарське мило

За допомогою простих засобів можна зробити гель для прання. Однак, ним одяг перуть вручну - у машинку автомат його краще не заливати.

Для приготування гелю потрібно 2 л води, 100 г харчової соди і 100 г господарського мила. Мило потрібно натерти на тертці і залити водою.

Далі необхідно розігріти воду на плиті на маленькому вогні, аж поки не розчиниться все мило. Після цього додати соду і перемішати.

Цю суміш потрібно залишити під кришкою на добу, потім перелити у місткість.

Такий склад засобу не тільки виведе складні плями, але і продезінфікує тканину.

Засіб для миття посуду

Засобом для миття посуду можна обробити плями. Далі через 30 хвилин киньте речі у машинку і налийте ще 30-50 мілілітрів миючого засобу. Його також можна використовувати для прання вручну.

Гірчичний порошок

Підходить для усіх видів тканини, крім бавовни. Знадобиться 50 грамів, які потрібно додати у барабан пральної машини. Температуру для прання потрібно встановити, виходячи з рекомендацій на етикетці одягу.

Шампунь

Шампунь для волосся або гель для душу може теж замінити порошок для прання.

Однак, важливо, що такий засіб не підходить для прання у машині через велику кількість піни. Тому шампунем краще прати речі тільки вручну.