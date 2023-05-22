Чим соцмережі загрожують підіткам: дослідження показало нову небезпеку

Які небезпеки несуть соцмережі

Експерти наголошують, що соцмережі становлять такі ж небезпеки для дітей, як вулиці великих міст. У соцмережах підлітки мають доступ до контенту, який може травмувати їх.

Відео не програмує молодь, однак воно може підштовхнути до небезпечних вчинків. Так, один із хлопців, який наклав на себе руки, перед цим часто переглядав ролики про самоушкодження. Останнє, що він дивився перед самогубством - запропоноване йому на основі попередніх виборів відео про нанесення собі ран.

Однозначно не можна стверджувати, що ці кадри його спонукали зробити непоправне, можливо у нього була прихована депресія, а от такий контент "запропонував йому вихід" із ситуації.

Інша дівчинка у 9-річному віці стала користувачкою соцмереж, які їй постійно підсовували шкідливі зображення та відео, що пропагують розлади харчової поведінки. Психічне здоров'я дитини настільки погіршилось, що у 14 років їй довелося лікуватися від анорексії.

Дані Центру з контролю та профілактики захворювань показують, що кількість самогубств дітей та підлітків від 10 до 19 років у США зросла на 46% з 2010 по 2020 рік. А нещодавнє опитування засвідчило, що майже кожна третя дівчина-підліток серйозно замислювалася про самогубство. У 2011 році, такі думки відвідували лише кожну п’яту тинейджерку.

Дослідження також показують, що чим більше часу підлітки проводять в інтернеті, тим вищий рівень депресії та інших несприятливих наслідків.

Так у відділенні психіатричної лікарні у клініці Carrier від Hackensack Meridian Health у Нью-Джерсі кількість консультацій невідкладної допомоги збільшилася на 49% порівняно з попереднім роком. Найпоширеніші діагнози - депресія, тривожні розлади, суїцидальні думки, розлади харчової поведінки та самоушкодження.

Батьки підлітків звинувачують компанії соціальних мереж, що ті виставляють спеціальні алгоритми, щоб дітям показували небажаний контент. Втім представники соцмереж стверджують, що у них встановлені налаштування за замовчуванням для дітей віком до 16 років, які не дають змоги переглядати "межовий" контент.

Чи можна врегулювати соцмережі законом

У США намагаються зробити соцмережі більш безпечними. Штат Юта прийняв закон, який з 2024 року вимагатиме перевірку віку всіх користувачів і необхідну згоду батьків на використання соцмереж для осіб до 18 років. Інші штати також розглядають подібні проєкти.

Суди США нині розглядають 147 позовів проти топових платформ соціальних мереж - Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat і YouTube. Батьки дітей, психіка яких постраждала, або які вчинили самогубство, вимагають, щоб посилили захист неповнолітніх у соцмережах.

У Великій Британії міністри також розглядають можливість внесення поправок до законопроєкту про безпеку в Інтернеті, щоб передбачити кримінальну відповідальність, яка може доходити навіть до ув’язнення для керівників соціальних мереж, які не захищають безпеку дітей.