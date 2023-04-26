Чим підживлювати помідори, щоб швидше збирати плоди

Для отримання доброго врожаю помідорів важливий догляд і підживлення. Необхідно використовувати такі добрива для томатів, які будуть відповідати всім потребам рослини в певний період її розвитку.
Про це пише канал "Дача. Сад та Город" в Telegram.
Для повноцінного зростання помідорів потрібні такі добрива:
Експерти кажуть, якщо в розсади томатів почало жовтіти листя, то не вистачає азоту.
У цьому випадку рослину обприскують розчином сечовини або аміачної селітри.
При нестачі фосфору листя починає темніти, краї загортаються всередину, прожилки на листі набувають фіолетового відтінку.
Лікується фосфорне голодування застосуванням фосфорних добрив (суперфосфат, монофосфат калію).
Якщо рослині не вистачає калію, то томати формують кучеряве листя. На старому листі з'являється опік, після чого листові пластини висихають та розсипаються.
Врятувати рослину можна, якщо вчасно підживити золою, сульфатом калію або калімагнезією.
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