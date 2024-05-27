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Чи знаєте ви, які є неочевидні звички для психічного здоровʼя: а які маєте ви?

Понеділок 27 травня 2024 18:02
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Чи знаєте ви, які є неочевидні звички для психічного здоровʼя: а які маєте ви? Які психологічні звички є корисними (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Всі ми знаємо про основні звички, які корисні для нашого психічного здоровʼя, але є й ті, які можуть здатися неочевидними на перший погляд.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Терапія онлайн.

Взаємодія з тваринами

Гратись з собаками, гладити котів, годувати птахів або просто спостерігати за тваринами може стати джерелом позитивних емоцій і відволікти від повсякденних турбот.

Записуйте позитивні моменти

Спробуйте записати перед сном три позитивні моменти, події або думки, які сталися з вами протягом дня. Це може бути щось навіть просте, наприклад, приємна розмова з другом або смачна кава вранці.

Після записування цих моментів уявіть собі, що ви знову переживаєте їх у своїй уяві й відчуваєте ті самі емоції, які ви відчували тоді.

Цифровий відпочинок

Це не лише дозволить вашому розуму відпочити від постійного потоку інформації, а й зменшить стрес, який пов’язаний з безперервним переглядом соціальних мереж.

Чи знаєте ви, які є неочевидні звички для психічного здоровʼя: а які маєте ви?

Які психологічні звички є корисними (фото: Freepik)

Танцюйте, коли ніхто не бачить

Танці під улюблену музику, коли ніхто не спостерігає, це чудовий спосіб відпочинку, вони звільняють від емоційного напруження, підіймають настрій і наповнюють радістю.

Співайте улюблені пісні

Співайте, навіть якщо ви не вважаєте себе відмінним вокалістом. Це може допомогти вам відчути внутрішню свободу, зняти стрес та підняти настрій.

Важливо знайти звички, які підходять саме вам. Не бійтеся експериментувати, щоб знайти те, що робить вас щасливим і здоровим. Памʼятайте, що ваше психічне здоровʼя - це ваш пріоритет. Дбайте про себе, і ви зможете насолоджуватися життям.

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