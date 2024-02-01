UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи зможуть українці отримати паспорт у Німеччині (відео)

Чи можуть українці отримати німецький паспорт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Наразі у Німеччині живе велика кількість українців, які були вимушені переїхати через війну. Та чи можуть українські переселенці отримати там паспорт?

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Чи можуть українці отримати німецький паспорт 

Німеччина змінює свою міграційну політику і тепер громадянство можна отримати не через 8 років проживання у країні, а через п’ять. А люди, які демонструють особливі інтеграційні досягнення - через три. 

Що це за інтеграційні досягнення 

Як пояснили експерти, це отримання сертифіката знання німецької мови не менше рівня С2, бути волонтером у німецьких громадських організаціях, займати якусь хорошу посаду. 

Немає конкретного переліку досягнень. А рішення буде приймати окремий чиновник. Тому, якщо ви хочете отримати паспорт через 3 роки проживання у Німеччині, то переставайте критикувати німецьку їжу на людях, медицину та інші умови життя в цій країні. 

Також варто зауважити, що громадянство не можуть отримати чоловіки, у яких кілька дружин, расисти та антисеміти.

Отже, вирішувати скільки років прожити без німецького паспорта та громадянства - вирішувати лише вам самим. Можливості змінити його - має кожен, хто нині перебуває в цій країні та планує залишатися надалі.

Раніше ми розповідали про те, чи можна придбати будинок в Італії за 1 євро.

Також читайте наш матеріал про те, в яких районах Лондона можуть пограбувати українців.

Читайте РБК-Україна в Google News