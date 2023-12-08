Чи законно вручати повістки у спортивних залах: відповідь юриста й ТЦК

Де роздавали повістки

У вівторок, 5 грудня, стало відомо про те, що представники ТЦК СП "навідалися" до тренажерного залу в Ужгороді. ЗМІ повідомляли, що повістки отримали й відвідувачі, і тренери.

Видача повісток у спортзалах Ужгорода (фото: соціальні мережі)

Те саме відбулося в Мукачево та Хусті. Військові також були в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

А сьогодні стало відомо про видачу повісток у спортивних залах Києва.

Видача повісток у спортзалах Києва (фото: соціальні мережі)

Це законно чи ні?

У Закарпатському ОТЦК СП наголосили на тому, що їхні працівники керуються виключно Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншим суміжним законодавством.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога", - йдеться в дописі.

У ньому також зазначили про те, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну. Це потрібно для уточнення даних, проходження медичного огляду.

Якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися.

Юристка Наталія Василюк додає, що вручати повістки законно в будь-якому місці, оскільки законодавство України не визначає конкретне місце для вручення повістки.

Однак вона наголошує на важливих деталях.

"Повістка повинна бути вручена особисто. Вона не може бути передана через родичів чи рекомендованими листами. У повістці повинні бути зазначені ПІБ, адреса реєстрації, місце роботи, тобто дані, за якими людину можна ідентифікувати", - пояснює експертка.

Повістка також повинна містити підпис і печатку керівника ТЦК СП і бути заповненою у самому військкоматі, а не безпосередньо під час вручення.