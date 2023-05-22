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Чи законна видача повісток родичам: адвокат дав остаточну відповідь

Чи можуть вручати повістки родичам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Повістка, яка вручена родичам призовника, є незаконною, всупереч усім чуткам навколо цього питання.

Усі крапки над "і" розставив адвокат Роман Сімутін у Telegram.

Листи до тещі

Правозахисник повідомив, що нещодавно йому зателефонував клієнт і повідомив про накладення штрафу 5100 грн за ухилення від військового обліку, хоча повістку він не отримував.

"Я не здивувався - це класика від ТЦК. Але є одне але: цього разу вони застосували ту недозволенну вудку. Витребувавши постанову, виявилося, що повістку направили тещі, нібито за його (чоловіка) фактичним місцем проживання, шляхом вручення рекомендованого листа", - розповів Сімутін.

Чи законне вручення повістки родичам?

Адвокат стверджує, що належно вручено лише правильно заповнена повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному і він поставив підпис про його отримання. Це передбачені законом вимоги.

"Все інше – це вигадки, спекуляції та дезінформація", - вважає він.

Більшість людей не перевіряють правдивість інформації, особливо юридичної, а вірять десь сказаному чи почутому, прочитаному, хоч би й у Viber.

"Саме так працюють технології впливу. І коли представник ТЦК повідомляє, що повістка, вручена через родича, законна, ви схильні йому вірити. Але чиїсь слова не підміняють собою вимог закону", - розповів правозахисник.

Як ми раніше писали, юрист назвав три причини для відмови від отримання повістки .

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