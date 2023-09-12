Чи варто постійно позбавлятися від всіх мікробів та у який період їх найбільше

Що відомо про мікроби

Мікробіолог Олена Лівінська розповіла, що мікроорганізми мешкають на нашій планеті понад 3,5 мільярди років. За свою неосяжну історію вони навчилися пристосовуватися практично до будь-чого. Тож усе, що нас оточує, вкрито мікробами.

"На планеті хіба що жерла вулканів чи гарячі земні надра не містять мікроорганізмів. Водночас частка небезпечних для людини мікроорганізмів - дуже й дуже мала", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, яку б поверхню і яким би протимікробним засобом ми не обробили, згодом на ній знову з'являться нові мікроби.

Чим загрожує надмірна дезінфекція

Фахівець каже, що надмірне застосування засобів для дезінфекції може загрожувати селекцією більш стійких до протимікробних речовин мікроорганізмів.

Тому звичайні стафілококи чи кишкова паличка, які постійно контактуючи з антибіотиками та дезінфектантами, набувають генів стійкості та можуть становити смертельну небезпеку для пацієнтів/ок з ослабленим імунітетом.

Однак, контакт із непатогенними (нехвороботворними) мікроорганізмами важливий для імунітету людини. Це особливо стосується дітей, у яких тільки формується імунна система

За словами експерта, що тісні контакти з мікроорганізмами й шерстю тварин у перший рік життя дитини можуть бути пов’язані з нижчим рівнем розвитку алергій та астми.

А надмірне використання дезінфекторів згубно впливає на мікробіоту людини, зокрема мікроорганізмів на шкірі та в кишківнику. Під дією цих засобів їхня різноманітність зменшується, як і здатність захищати нас від інфекцій.

Як проводити дезінфекцію

Тому здебільшого для дезінфекції достатньо:

для прибирання оселі достатньо звичайної води або мильного розчину, аби відмити видимі ознаки забруднення

для гігієни рук достатнім є їх ретельне миття з милом протягом 20 секунд

Потенційно небезпечні мікроби змиваються разом із брудом, а мікробіота навколо не страждає. Також корисно навчитися не торкатися немитими руками обличчя, особливо очей та носа.

Коли немає можливості помити руки, антисептиком скористатися теж можна. Для цього найкраще підходять спиртовмісні засоби - вони швидко діють, висихають і не сприяють розвитку стійкості мікроорганізмів до протимікробних засобів.

Не менш важливо очищати простір від пилу. Адже пил може зберігати збудники інфекцій, а також додатково навантажувати слизові оболонки дихальних шляхів людини.

Коли кількість мікробів зростає

Кількість загрозливих мікробів навколо може зростати у такий період: