Чи варто опускати кришку унітазу під час змиву: дослідження

Про дослідження

Вченим давно відомо, що при змиванні води в унітазі можливе розпилення патогенів на відстань до 150 сантиметрів і навіть більше, що призводить до забруднення різних поверхонь, таких як підлога, стіни та раковини.

Попередні дослідження підтвердили, що опускання кришки унітазу перед змиванням води може запобігати поширенню бактеріальних патогенів, але не було впевненості в ефективності цього методу проти дрібніших вірусних частинок.

У проведених експериментах вчені використовували різні кількості безпечного для людини вірусу для забруднення унітазу та змивали воду з відкритою та закритою кришкою. Після цього вони брали мазки з поверхонь унітазу та його оточення.

Результати показали, що положення кришки не мало статистично значущого впливу. В обох випадках рівень забруднення був мінімальним, при цьому сидіння виявилося найбільш забрудненою поверхнею.

Експерименти включали також перевірку ефективності очищення туалету від вірусного забруднення. Після чищення тільки йоржиком рівень забруднення залишався високим, тоді як додавання дезінфікуючого засобу значно зменшило кількість вірусу в туалеті та його околицях.

Крім того, доведено, що розпилення дезінфікуючого засобу у воду перед змиванням, наприклад, з використанням дозатора у бачку, також сприяє зниженню вірусного забруднення.

Інші висновки дослідження

Використання дезінфікуючого засобу разом з йоржиком при очищенні унітазу призвело до зменшення вірусного забруднення туалету на 99,99 відсотка, а йоржика - на 97,64 відсотка.

Закрита кришка унітазу змінює напрямок розпилення вірусів. У проведеному експерименті із закритою кришкою сильніше забруднювались області перед туалетом і ліворуч від нього, тоді як із відкритою більше вірусів розподілялося в зону праворуч. Такий розподіл залежить від конструкції унітазу.

У випадку, якщо один із членів сім'ї захворів на гастроентерит або на інше інфекційне захворювання, регулярне прибирання туалету з використанням дезінфікуючого засобу може допомогти запобігти поширенню інфекції.

Цей експеримент дозволив отримати додаткові знання про поширення патогенів і виявити заходи, які можуть бути вжиті для їх запобігання.