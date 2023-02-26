Чи справді від пива росте живіт? Експерт пояснив це із наукової точки зору

Звідки береться великий живіт

"Накопичення жиру на животі - це так званий андроїдний тип відкладення жиру. Тобто він притаманний більше чоловікам. І пиво теж п'ють більше чоловіки, тому видається, що саме воно і є причиною великого живота", - говорить тренер.

При цьому Мандзяк зазначає, що є багато жінок, які зловживають пивом, а пивного живота не мають. Також слід зважати на те, що ті, хто зловживають алкоголем, часто не ведуть здоровий спосіб життя - а це сприяє набору ваги.

"Пиво не містить у собі якихось речовин, які сприяють накопиченню жиру. Це харчовий продукт, в якому є калорії як в яблуці, чи картоплі. Якщо зловживати калоріями, буде рости живіт. Наприклад, в 100 мілілітрах пива - 45 калорій. Це - половина яблука. А люди часто п'ють пиво літрами, а це вже 5 великих яблук", - додає експерт.

Що показують дослідження

Калорії пива - це вуглеводи і спирт. Вони не можуть повністю компенсувати потреби людини у калорійності і зробити її ситою.

У 1972 році вчені провели експеримент. У дослідженні взяли участь 11 чоловіків і 1 жінка, які зловживали пивом. Перший тиждень їм не давали спиртне, а лише нотували усю їжу, що вони споживали, щоб визначити їхню реальну потребу в калоріях.

Після цього вчені на 16 днів замінили половину денних калорій на пиво. У результаті піддослідні схудли майже на 1 кілограм.

Як виявилося, етиловий спирт з пива збільшує втрати калорій на підтримку тепла тіла й організм змушений більше спалювати білків, жирів та вуглеводів, щоб задовольнити свої потреби. Тобто алкоголь підвищує метаболізм.

Разом із тим інший експеримент показав, що у залежних людей метаболізм підвищувався на 28%. А в людей, які зазвичай не п'ють - лише 9%. Це зумовлено неефективною роботою печінки у залежних людей.

"Пиво якщо й має негативний вплив на талію, то він незначний. Тому, якщо любите його - дозуйте, якщо не любите - не пийте", - зазначає Мандзяк.