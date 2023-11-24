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Чи справді можна повністю вилікувати ожиріння: лікарі дали точну відповідь

Чи можна повністю вилікувати ожиріння (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Надмірна маса тіла - це не привід для обговорень. Варто звернутися до лікаря та почала лікування. На ожиріння страждає багато людей, тому треба ставитись до цього з повагою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти Svij.doc.

Що відомо

Ожиріння - це не "він/вона просто багато їсть", це захворювання, яким страждає дуже багато людей. І до якого треба ставитися з повагою.

Це мультифакторне, рецидивуюче та хронічне захворювання, яке характеризується надмірною масою тіла та індексом маси понад 30.

Для того, щоб розрахувати індекс маси тіла. Оптимальне співвідношення ваги й зросту можна за такою формулою:

Індекс маси тіла (фото: скриншот)

Які фактори призводять до набору ваги

Існує багато факторів, які впливають на набір ваги. Важливо пам'ятати, що ожиріння рецидивуюче - воно може з'являтися знову, навіть якщо людина схудла.

Фахівці кажуть, що ожиріння позбутися дійсно важко, адже це все-таки захворювання.

Чи можна вилікувати 

Оскільки це рецидивуюче та хронічне захворювання, повністю його вилікувати не можна.

Для того, щоб підтримати організм в нормі, варто змінювати стиль життя та постійно дотримуватись здорового харчування та займатися спортом.

За словами лікарів, баріатрична хірургія, медикаментозне лікування і ще є багато методів, які зменшують вагу.

Зокрема, повинен бути комплексний підхід для того, щоб було видно результат. Також потрібна додаткова робота з сімейним лікарем, ендокринологом та психологом.

Щоб уникнути ожиріння у дітей, батьки повинні:

  • стежте за тим, що їдять ваші діти, щоб запобігти нездоровому збільшенню ваги. Запитуйте, що у них було на обід в школі, і дбайте про те, щоб вони снідали щодня
  • зосередьтеся на фруктах і овочах і заохочуйте своїх дітей смакувати щось нове
  • вплив здорової їжі дуже важливий. Не здавайтеся після однієї спроби
  • обмежте кількість фаст-фуду і спробуйте приготувати їжу на тиждень, якщо ви знаєте, що будете зайняті
  • переконайтеся, що у вас в будинку і на рівні очей в холодильнику є здорова їжа
  • заохочуйте збільшення фізичної активності дітей та займайтеся з ними разом

Раніше ми повідомляли, які продукти варто виключити з раціону, щоб уникнути зайвої ваги.

Також ми писали, коли зайва вага насправді з'являється через "гормони".

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