Чи справді можна повністю вилікувати ожиріння: лікарі дали точну відповідь

Що відомо

Ожиріння - це не "він/вона просто багато їсть", це захворювання, яким страждає дуже багато людей. І до якого треба ставитися з повагою.

Це мультифакторне, рецидивуюче та хронічне захворювання, яке характеризується надмірною масою тіла та індексом маси понад 30.

Для того, щоб розрахувати індекс маси тіла. Оптимальне співвідношення ваги й зросту можна за такою формулою:

Індекс маси тіла (фото: скриншот)

Які фактори призводять до набору ваги

Існує багато факторів, які впливають на набір ваги. Важливо пам'ятати, що ожиріння рецидивуюче - воно може з'являтися знову, навіть якщо людина схудла.

Фахівці кажуть, що ожиріння позбутися дійсно важко, адже це все-таки захворювання.

Чи можна вилікувати

Оскільки це рецидивуюче та хронічне захворювання, повністю його вилікувати не можна.

Для того, щоб підтримати організм в нормі, варто змінювати стиль життя та постійно дотримуватись здорового харчування та займатися спортом.

За словами лікарів, баріатрична хірургія, медикаментозне лікування і ще є багато методів, які зменшують вагу.

Зокрема, повинен бути комплексний підхід для того, щоб було видно результат. Також потрібна додаткова робота з сімейним лікарем, ендокринологом та психологом.

Щоб уникнути ожиріння у дітей, батьки повинні: