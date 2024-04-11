Чи справді морозиво шкідливе для здоров'я та що буде, якщо їсти його щодня

Чи погано їсти морозиво щодня?

Тамар Семюелс, зареєстрований дієтолог і співзасновник Culina Health, не наважується позначати будь-яку їжу (або частоту, з якою її їдять) як "хорошу" чи "погану". За її словами, це потенційно призведе до нездорових стосунків з їжею.

Крім того, кожен має власні харчові потреби, які можуть сильно відрізнятися від людини до людини.

Зареєстрований дієтолог Меггі Міхальчик має схожу думку.

"Мені не подобається класифікувати один тип їжі як поганий або вважати, що ти поганий, якщо їси морозиво,але, як ми знаємо, є більш поживні та менш поживні продукти. Морозиво - це калорійна їжа з високим вмістом цукру та жиру, якою можна насолоджуватися в помірних кількостях під час здорового харчування", - зауважила експерт.

Чим корисне морозиво?

На відміну від багатьох інших солодощів, морозиво справді має певні переваги для здоров’я.

"Білок і жир, які містяться в морозиві, можуть допомогти уповільнити засвоєння цукру, що краще з точки зору рівня цукру в крові, ніж щось на кшталт солодких желейних ведмедиків, які майже повністю містять цукор і більше підвищать рівень цукру в крові. Ви також отримуєте трохи білка та кальцію, коли їсте морозиво", - сказала дієтолог Міхальчик.

Крім того, молоко та вершки є хорошим джерелом вітаміну А, необхідної поживної речовини для зміцнення здоров’я очей і підтримки імунної функції.

Ці молочні продукти також містять холін, який відіграє важливу роль у ранньому розвитку мозку та обміні речовин.

Вищий вміст жиру в морозиві також може сприяти підвищенню насичення порівняно з іншими десертами, які містять переважно цукор і рафіновані вуглеводи. Звичайно, все залежить від вмісту жиру та джерела молочних продуктів морозива, яке ви купуєте.

Якісне морозиво - це непоганий продукт (фото: freepik.com)

Нещодавні дослідження також показують, що незважаючи на високий вміст насичених жирів, споживання молочних продуктів із цільного молока не підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Однак варто зазначити, що дослідження на цю тему здебільшого розглядали молочні продукти з незбираного молока, які вважаються трохи кориснішими за морозиво, наприклад молоко, сир і йогурт.

Розмір має значення

Незалежно від того, чи ви обираєте морозиво без молочних продуктів, чи справжнє, усі дієтологи підкреслюють, що якщо ви збираєтеся їсти морозиво щодня, найважливіше, про що слід пам’ятати, - це розмір порції.

"Одна порція (півчашки) на день - це максимум, який я рекомендую для більшості/ Тим не менш, є певні ситуації, коли більше, ніж це може бути корисним, наприклад, коли комусь потрібно набрати вагу або має надзвичайно високі потреби в калоріях", - каже експерт.

Також важливо дивитися на свій раціон в цілому. Якщо ви їсте купу цукру протягом дня, додавати морозиво до цієї суміші, мабуть, не найкраща ідея.