Чи шкідливі креветки для вашого здоров'я, і кому їх їсти категорично не можна

Міфи про креветки

У креветках багато холестерину

Креветки дійсно містять холестерин, але порція (85 грамів) містить таку кількість холестерину, як і яйце. Дослідження показали, що холестерин у продуктах не так сильно впливає наш рівень холестерину.

Таким чином, хоча порція креветок вагою 85 грамів містить 180 міліграмів холестерину, а це вдвічі більше, ніж у тій же порції яловичого фаршу - насичених жирів в ній набагато менше, всього 0,4 грама.

У журналі Nutrients повідомили, що харчовий холестерин може підвищити рівень холестерину в крові (і ризик серцево-судинних захворювань), заснована на тому факті, що багато продуктів з високим вмістом холестерину також містять багато насичених жирів.

У креветках багато забруднюючих речовин

Як і інші види морепродуктів, креветки можна вирощувати чи ловити у дикій природі. Кожен тип має свої ризики для нашого здоров'я та навколишнього середовища.

Згідно з дослідженням, Food Science and Nutrition, креветки, вирощені та спіймані в дикій природі, містять ртуть - хімічну речовину, яка може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як затримки когнітивного розвитку та розвитку у дітей, а також порушення роботи мозку та репродуктивної системи.

Хоча обидва типи креветок містять ртуть, її кількість невелика, і, згідно з дослідженням, немає істотної різниці між креветками, вирощеними на фермах або спійманими в дикій природі.

Креветки алергенні

Креветки, поряд з крабами та омарами, відомі як молюски. За даними Американського коледжу алергії, астми та імунології, близько семи мільйонів людей у США страждають на алергію на молюсків.

Симптоми алергії

Біль в животі

Хрипи

Утруднене дихання

Запаморочення

Набряк губ і язика

Найкращий варіант для людей з алергією на креветки - уникати всього, що може бути забруднено ракоподібними, наприклад рибних бульйонів, олії для смаження в ресторанах та ароматизаторів з морепродуктів.