Чи приводить їжа всухом'ятку до гастриту? Експерт розставив усі крапки над "і"

Чому бутерброд не шкідливий?

Експерт вважає, що немає нічого поганого у бутерброді з овочами.

"До прикладу, окраєць Бородинського хліба, намазаний Філадельфією, покритий плистерком запеченого м'яса і прикрашений слайсами помідора. Ми можемо канапку й надалі обзивати сухом'яткою, але від того наша канапка не втратить в корисності ні грама.Чи дуже суха ця канапка? Не сухіша, ніж сума сухості всіх інгредієнтів. Всі інгредієнти нашої канапки містять воду", - пояснив Віктор.

Мандзяк зазначає, що до їди в роті виділяється слина, а це практично вода.

"Ти жуватимеш і перетворюватимеш сухом'ятку на... мокром'ятку", - іронізує експерт.

У шлунку їжа розчиниться у шлунковому соку, він перетворить її на субстанцію. Це потрібно для проходження травних процесів у цьому відділі ШКТ.

Відповідно Мандзяк робить висновок, що вживання сухої їжі не призведе до гастриту, це скоріше міф.

Нагадаємо, що гастрит - це запалення слизової оболонки шлунка, що призводить до порушення його функції, особливо секреторної. За наявності у людини гастриту, їжа, що надходить, погано переробляється, що призводить до порушення всмоктування корисних речовин для організму людини.

Основні симптоми гастриту шлунка: