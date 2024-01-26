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Чи правда, що горіхи блокують засвоєння кальцію та заліза в організмі? Відповідь дієтолога

П'ятниця 26 січня 2024 21:37
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Чи правда, що горіхи блокують засвоєння кальцію та заліза в організмі? Відповідь дієтолога Що треба знати про горіхи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Галина Сеник

Горіхи є, безумовно, корисним продуктом, який збагачує організм багатьма поживними мікроелементами. Втім, вони також місять фітати, які можуть перешкоджати засвоєнню заліза, цинку та кальцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Галини Сеник в Instagram.

Що треба знати про горіхи

"Чи чули ви від деяких експертів, що горіхи і насіння потрібно замочувати? Отримала це питання від колеги, тому хочу поставити крапку над "і", як то кажуть. У горіхах є фітинова кислота, яка за легендою нібито блокує засвоєння мікроелементів, тому треба замочувати горіхи. Так, вона є і в бобових, і в зернових. Вона захищає насіння від ушкодження - це важливо", - каже дієтолог.

Сеник пояснює, що фітати дійсно здатні знизити засвоєння певних мікроелементів, як от залізо, кальцій, цинк, але лише у великих кількостях.

"Можна навіть сказати, що це непрямий захист від каменів в нирках. А ще фітати здатні зв’язувати і токсичні метали - важливо для нашого організму та в невеликих кількостях фітинова кислота є потрібним антиоксидантом. Все в цьому житті корисно в міру і навпаки", - додає лікар.

При цьому вона зазначає, що бобові і зернові крупи варто замочувати "від фітатів".

"Бо ми їмо їх часто та у великих кількостях. Замочування також допоможе їх швидше готувати. А от замочування горіхів і насіння не має жодного сенсу. Ми не їмо їх кілограмами, тому рівень фітатів мізерний. Користь з горіхів значно перевищує "ризик", - каже Сеник.

Також вона додає, що дослідження показують, що замочування горіхів зменшує кількість фітатів лиш на 12%, а кількість доступних мікроелементів зростає на 10%. Але насправді - це не суттєво і ви ніяк це не відчуєте.

Які факти треба знати про горіхи:

  • замочений мигдаль збільшує фітати
  • замочений волоський горіх в результаті втрачає кальцій і цинк
  • замочений арахіс має трохи більше цинку, а не замочений - заліза
  • вміст важливих вітамінів групи В зменшується при тривалому замочуванні, бо вони водорозчинні
  • тому їжте горіхи спокійно і не ускладнюйте собі життя мочінням. Це унікальний природний суперфуд, готовий до споживання

Яких рекомендацій варто дотримуватись:

  • горіхи мають бути сухі, чисті і без ознак цвілі
  • клітковина в горіхах і жири здатні зменшувати поганий холестерин
  • сміливо додавайте їх до салатів, каш, макаронів - це дуже смачно. І як перекус теж можна їсти
  • денна порція горіхів поміститься у ваш кулак - це 10-20 г

"Звичайно, ніхто не забороняє вам вимочувати і просушувати горіхи, якщо маєте вдосталь часу. Але наука це не виправдала", - наголошує Сеник.

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