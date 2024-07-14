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Чи працюють вітаміни для волоося та чи варто їх купувати. Перукар розставила крапки над "і"

Фото: Чи ефективні вітаміни для волосся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На українському ринку та й не тільки рекламуються красиві баночки з "вітамінами" для волосся. Виробники обіцяють густу шевелюру після курсу прийому. Ціни на такі засоби теж відрізняються, є демократичні, а є й такі, які коштують понад тисячі гривень. Чи варто вірити взагалі обіцянкам виробників у надії мати розкішні локони?

На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

Чи працюють "вітаміни для волосся"?

Частіше за все жінки біжать за такими препаратами, коли волосся починає сильно випадати. Треба розуміти, що випадіння - це вже сигнал.

Експерт радить спочатку розібратися у причині такого явища, а не скуповувати яскраві баночки.

"Отож, ми розуміємо, що випадіння волосся є сигналом, що в організмі є збій або це симптом хвороби. Я наполегливо раджу не бігти за якимось БАДами або вітамінами на зразок "для нігтів і волосся", - розказала Руслана.

Проблему потрібно вирішувати комплексно і лікуватися. Тоді волосся відновиться.

"Усілякі баночки не мають змісту без нормальної діагностики", - доповнила експерт.

Чому такі препарати не працюють?

Перукар та стиліст по волоссю зазначає, що незрозуміло взагалі, як буде діяти препарат, невже ріст волосся відбудеться по всьому тілу?

"Адже у людини практично по всьому тілу є пушкове волосся. Якщо препарат реально призначений для росту волосся, як ми можемо думати, що він діятиме прицільно та ізольовано лише на волосся, яке на голові? І от прямо по лінії скальпу, а за її межами не діятиме? Питання риторичне", - резюмувала експерт.

 

Нагадаємо, що раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.

Читайте також, 5 причин, чому під час миття голови сильно випадає волосся.

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