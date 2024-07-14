Чи працюють вітаміни для волоося та чи варто їх купувати. Перукар розставила крапки над "і"

Чи працюють "вітаміни для волосся"?

Частіше за все жінки біжать за такими препаратами, коли волосся починає сильно випадати. Треба розуміти, що випадіння - це вже сигнал.

Експерт радить спочатку розібратися у причині такого явища, а не скуповувати яскраві баночки.

"Отож, ми розуміємо, що випадіння волосся є сигналом, що в організмі є збій або це симптом хвороби. Я наполегливо раджу не бігти за якимось БАДами або вітамінами на зразок "для нігтів і волосся", - розказала Руслана.

Проблему потрібно вирішувати комплексно і лікуватися. Тоді волосся відновиться.

"Усілякі баночки не мають змісту без нормальної діагностики", - доповнила експерт.

Чому такі препарати не працюють?

Перукар та стиліст по волоссю зазначає, що незрозуміло взагалі, як буде діяти препарат, невже ріст волосся відбудеться по всьому тілу?

"Адже у людини практично по всьому тілу є пушкове волосся. Якщо препарат реально призначений для росту волосся, як ми можемо думати, що він діятиме прицільно та ізольовано лише на волосся, яке на голові? І от прямо по лінії скальпу, а за її межами не діятиме? Питання риторичне", - резюмувала експерт.