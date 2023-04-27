Чи потрібно запасатись. Українцям розповіли, чи буде дефіцит м'яса та яєць

Що буде із продуктами в Україні

Наголошується, що у 2023 році виробництво м'яса птиці зросте проти попереднього року на 1,1% – до 1,7 млн. тонн.

Таке зростання очікується на тлі суттєвого зменшення цього виду продукції – майже на 8% – у 2022 році переважно внаслідок воєнних дій в Україні. Тобто дефіциту у цьому продукті не буде.

У той самий час з інших видів тваринницької продукції прогнозується зменшення виробництва, найбільше – по вівчарству. Зокрема, виробництво вовни очікується зменшиться на 30%.

За оцінками вчених Інституту аграрної економіки, зменшення обсягів виробництва відбудеться також за продукцією вирощування великої рогатої худоби та свиней, молока та яєць.

Однак, якщо говорити про молоко, яйця, свинину виробництво збережеться на рівні передвоєнних тенденцій – у межах 2-3%.

Також прогнозується зменшення виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби майже на 12%.

Загалом, за прогнозом учених, виробництво валової продукції тваринництва зменшиться порівняно з 2022 роком на 2,2%, що свідчить про відновлення довоєнних тенденцій розвитку тваринництва після різкого спаду внаслідок окупації та війни.