Чи потрібно оновлювати декларацію з сімейним лікарем: важливе пояснення українцям

Чи потрібно поновлювати декларацію

Декларація з сімейним лікарем діє безстроково. Тому не потрібно переукладати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом та педіатром з початку року.

Фахівці кажуть, якщо ви вже обрали собі лікаря та підписали з ним декларацію - можете не хвилюватися про її чинність.

Важливо, що декларація залишиться в силі допоки ви самостійно не змінили лікаря, або якщо лікар звільняється , то про це має попередити пацієнта медзаклад.

Однак, якщо ж вирішили змінити лікаря, то вам не потрібно розривати декларацію з попереднім. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється.

Також немає обмежень на укладання нових декларацій, можна змінювати лікаря стільки разів, скільки вважаєте за потрібне.

Зазначається, що саме довготривалі відносини лікаря і пацієнта є корисними для обох. Все тому, що лікар знає історію хвороб пацієнта і зможе давати максимально корисні рекомендації. Тому якщо ви вже маєте лікаря, з якими знайшли спільну мову, залишайтеся з ними.

В яких випадках припиняється дія декларації

Зокрема, за бажанням пацієнта можна просто припинити дію декларації. Для цього треба подати заяву до НСЗУ про її припинення.

Також декларація припиняє діяти у разі ліквідації юридичної особи чи ФОП того закладу, в якому вона подана. Крім випадків перетворення юридичної особи, тоді декларація чинна та вважається поданою новій юридичній особі.

До того ж декларація припиняє діяти, коли лікар і медичний заклад припиняють трудові відносини. Тоді декларації подані до цього лікаря припиняють діяти.

Окрім того, якщо пацієнт не виконує медичних приписів чи правил медичного закладу, лікар може відмовитися від його ведення, якщо це не загрожує життю пацієнта і здоров’ю населення. У такому разі заклад ініціює процедуру припинення декларації.

Декларація також анулюється в разі смерті лікаря або пацієнта.