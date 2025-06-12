Чи потрібно мити листя салату, якщо воно вже "помите"

Не все так чисто, як здається

Листя салату, яке продається у герметичних упаковках, дійсно проходить попередню обробку. Зазвичай його миють у хлорованій воді або інших дезінфікуючих розчинах. Але така обробка:

Не гарантує повного знищення бактерій

E. coli, Salmonella, Listeria monocytogenes - ці бактерії можуть залишатися на листі навіть після промислової дезінфекції.

Не змиває пестициди повністю

Якщо виробник не використовує органічні методи, на листі можуть залишатися сліди хімікатів.

Залишає плівку

Після хлорної обробки на листі утворюється невидима плівка, яка має неприємний присмак і може подразнювати шлунок.

Хто у зоні ризику

Особливо обережними варто бути:

Вагітним жінкам

Людям з ослабленим імунітетом

Дітям

Людям похилого віку

Салат з упаковки завжди потрібно мити вдома (фото: freepik.com)

Як правильно мити салат

Відділіть листя та покладіть їх в миску з холодною водою.

Обережно промийте руками, щоб прибрати пісок чи залишки ґрунту.

Залиште на 3-5 хвилин у воді, аби важкі частинки осіли на дно.

Вийміть листя шумівкою або руками (не виливаючи всю воду).

Обсушіть салат паперовим рушником.

Як зберегти салат свіжим довше

Щоб зберегти салат свіжим після миття, зберігайте його в контейнері з паперовим рушником усередині. Це допоможе поглинути зайву вологу і подовжити термін зберігання.

"Вимитий" салат на упаковці не означає, що він повністю безпечний. Навіть фасоване листя може містити бактерії або хімічні залишки. Варто витратити кілька хвилин на промивання - це дрібниця, яка може захистити ваше здоров’я.