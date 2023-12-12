Чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку: адвокат "розклала все по полицях"

Що треба знати про відстрочку та повістки

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають вони призову на військову службу.

"Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо", - сказала вона.

Тому ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки.

Хто має право на відстрочку