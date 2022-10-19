Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців та про що краще не говорити

Про що не можна говорити по телефону

За його словами, що росіяни не прослуховують телефони українців так, як це роблять українські спецслужби.

"Якщо ми говоримо про те, чи прослуховують нас росіяни так, як прослуховуємо їх ми, то точно ні. Вони не мають доступу до мереж наших операторів, усе передається у зашифрованому вигляді", - сказав Щиголь.

Натомість прослуховувати розмови українців можуть легальні спецслужби, якщо виконують певні завдання.

Важливо, навіть якщо росіянам прослухати розмови не вдається, то обговорювати українських військових, їхні позиції та плани все одно по телефоні не можна.

Під час війни багато родичі зараз служать у ЗСУ, тому не потрібно запитувати у них інформацію, де вони перебувають. Під час розмови десь поряд може бути людина, яка може бути агентом російських спецслужб.

Також, якщо ти або твої близькі перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, краще не обговорювати важливе і в соціальних мережах. Це може бути небезпечно для усіх.

Безпечні месенджери

Багато українців під час війни використовують деякі месенджери для зв’язку. Однак, не усі вони безпечні.

Юрій Щиголь розповів, що можна користуватися додаток Signal та Briar, адже вони мають відкритий код. Він додав, що за ним можна прослідкувати, чи не отримує ваші дані хтось інший.