Чи можна замінити цукор на стевію і як це вплине на здоров'я: поради лікаря

Часто люди, які прагнуть скинути зайву вагу, замінюють цукор на стевію. Екстракт цієї рослини майже у 200 разів солодший і при цьому не містить калорій.
Про те, чи корисний цей цукрозамінник і як він впливає на здоров'я, розповіла в Instsgram дієтологиня Галина Сеник.
Стевія вже давно набула популярності як натуральний замінник цукру. Найбільшими її перевагами є те, що вона солодка й незначно впливає на рівень глюкози в крові. Проте певні її корисні властивості переоцінюють.
"Стевія - це один з дуже популярних цукрозамінників серед фітнес-дієтлогів. Проте у всіх наукових виданнях по нутриціології пишуть, що вона "недостатньо вивчена, щоб вважати її абсолютно безпечною". Я ніколи не призначала стевію, перш за все тому, що в неї досить специфічний післясмак - гіркувато-приторний", - пише експертка.
Перехід з цукру на стевію може мати як позитивні, так і негативні наслідки для здоров'я. Дієтологиня пояснює, як саме це вплине на організм.
Експертка стверджує, що стевія є гарною альтернативою для людей із діабетом або предіабетним станом, яким необхідно повністю виключити цукор.
"Якщо ви дуже любите солодощі і вам важко відмовитись від них, ще й потрібно худнути, то стевія може бути виходом. Але якщо ви не зменште споживання солодкого, то й залежність не зникне. Отже, не змінити свої харчові звички, а це самообман", - додає Сеник.
Ще однією перевагою стевії є те, що її можна давати дітям. Проте не можна споживати вагітним, яким потрібно суттєво зменшити доданий цукор.
За словами дієтологині, до цукрозамінника стевії часто додають для солодкого смаку декстрозу, мальтодекстрин, еритрол - перші два теж цукри. Тому варто уважно читати склад на етикетці.
"У стевії є глікозид, який в дослідженнях показав пригнічення корисної кишкової мікрофлори на 83% - це може мати небезпечні наслідки для мікробіоти і здоров'я надалі. Також стевія може викликати вздуття", - написала Галина.
В деяких дослідженнях було відмічено, що прийом стевії хоч і не підвищує цукор та, що дивно - підвищує інсулін, особливо при частому регулярному споживанні.
"Тому при інсулінозалежності та станах, де важливо не стимулювати інсулін, варто зважати за/проти використання стевії. Також достовірно не було доведено, що споживання стевії впливає на схуднення та профілактику цукрового діабету 2 типу, тому все відносно", - підсумувала дієтологиня.
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