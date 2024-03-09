Чи можна їсти ягоди, якщо вони лежать в морозилці декілька років? Двічі подумайте

Як довго можна зберігати заморожені ягоди

Здавалося б, все їстівне, що було заморожене, може зберігатися нескінченно довго, оскільки низькі температури не дають продуктам швидко псуватися. Однак те, що заморожені продукти можуть зберігатися ледь не вічно, не означає, що їх варто їсти.

На те, як довго продукт буде мати оптимальну якість, впливають такі фактори, як тривалість і температура зберігання, які зазвичай вказуються виробником, характеристики продукту і тип пакування.

Наприклад, ягоди можна зберігати в морозилці 10-18 місяців, якщо вони заморожені в день придбання. Однак, якщо на пакеті придбаних заморожених ягід стоїть маркування "Термін придатності" або "EXP", продукт не можна вживати після вказаної дати.

Як правильно морозити ягоди (фото: Freepik)

Чи псуються заморожені ягоди

Якість продуктів може погіршитися після закінчення терміну придатності - їхній смак та текстура може зазнати змін. Також втрачаються корисні речовини.

Якщо ви помітили кристали льоду на заморожених ягодах - або якщо пакет чорниці в холодильнику перетворився на суцільну крижану брилу - подумайте двічі, перш ніж відкривати його, оскільки це свідчить про розморожування продукту.

Окрім цього, хоча заморожування сприяє довготривалому зберіганню продуктів, патогенні мікроорганізми досі становлять ризик. Всупереч поширеній думці, деякі бактерії все ще можуть вижити при низьких температурах.

Тож задля безпеки, споживати заморожені фрукти все ж варто в межах рекомендованого терміну.

Поради зі зберігання заморожених ягід