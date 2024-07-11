Чи можна тренуватися у спеку? Тренер Мандзяк розклав все по полицях

В Україні триває сильна спека, яка виснажує та втомлює. Чимало людей, які худнуть та слідкують за формою тіла, цікавляться, чи можна взагалі займатися у такі спекотні дні?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Чи можна тренуватися у літню спеку?

По-перше, тренер зазначив, що у спеку знижується продуктивність роботи через високу температуру повітря. Це означає, що людині, звісно, важче тренуватись.

Також знижується продуктивність роботи, якщо людина втрачає воду.

"Але якщо ви зберігаєте питний режим, ви п'єте воду стільки, скільки втрачаєте - то продуктивність вашої праці знижуватись суттєво не буде", - розказав Віктор.

Як тренуватися у спеку?

Мандзяк зазначив, що не треба, звісно, тренуватися в найспекотніші години дня, наприклад в годину дня під палючим сонцем. Обирайте тінь, краще за все рано вранці чи ввечері.

"Тренуватись також можна дома під кондиціонером, у фітнес-центрі, де вже є система охолодження повітря", - розказав нам експерт.

"Людина, яка хоче тренуватись та знає, що для неї це важливо, знайде умови та відповідний час для тренування. А людина, яка не хоче, знайде чимало відмовок, одна з яких, що у спеку - тяжко", - резюмував фітнес-тренер.