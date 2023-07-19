Чи можна підчепити інфекцію через сидіння унітазу: тепер розставлені крапки над "і"

Користуючись громадським туалетом, жінки часто побоюються зараження інфекціями сечових шляхів (ІСШ). Дослідження показують, що саме вони схильні до більшого ризику розвитку ІСШ, ніж чоловіки.

Лікарі зазначають, що малоймовірне зараження ІСШ від того, що ви сядете на унітаз поза домом, пише Financial Express.

Що потрібно знати про ці інфекції

Якщо інфекція зосереджена у сечовому міхурі, вона може бути надзвичайно болісною. Але якщо інфекція поширюється на нирки, це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Інфекції сечовивідних шляхів є надзвичайно поширеними. ІСШ є надзвичайно поширеною формою інфекції, яка вражає сечовидільну систему, починаючи від нирок, сечоводів, сечового міхура та уретри.

"При аналізі ІСШ було помічено, що жінки більш схильні до зараження в порівнянні з чоловіками, тому що у жінок уретра, що з'єднує сечовий міхур, з якого сеча виходить з організму, коротше. Через більш коротку уретру вона полегшує попадання мікробів у сечовий міхур, що робить жінок схильнішими до зараження інфекціями сечовивідних шляхів", - повідомила гінеколог Аша Хіремат.

Чи можна заразитися інфекцією через сидіння унітаза

За словами доктора Гандалі Деорухкар, консультанта з акушерства та гінекології в лікарні Індії, іноді після використання брудних туалетів можна заразитися такими інфекціями, як ІСШ або запалення органів малого тазу.

"Деякі з симптомів вагініту або "туалетних інфекцій" включають висипання, пухирі або шишки, свербіж, печіння, почервоніння, набряк і сухість піхви або вульви. Це також може проявлятися дискомфортом під час сечовипускання, болем під час сексу, кров'янистими виділеннями та виділеннями запахом із піхви", - повідомила медик.

Але ІСШ досить важко заразитися, посидівши на сидінні унітаза, але якщо ви користуєтеся біде у громадському місці - ризик зростає.

"Ви можете заразитися інфекцією в громадському туалеті, використовуючи душ з біде, який часто не чистять, а потім торкаючись своїх інтимних місць. Крім того, джерело води, що використовується в душі-біді, часто невідоме, що може призвести до зараження", - уточнила лікар.

Хоча багато сидінь унітаза брудні, заразитися ІСШ сидячи на сидінні, неможливо. З точки зору гігієни ви можете протерти його або використовувати спрей, але це не обов'язково для запобігання інфекції, додала вона.