Чи можна печію "гасити" содою? Експерт здивував відповіддю

Чи можна пити соду при печії

"Всі знають, що у нашому шлунку є кислота. Від якої шлунок добре захищений товстою слизовою оболонкою. Але стравохід - тобто та трубка через яку їжа потрапляє у шлунок, то вона такого захисту не має. Якщо так стається, що вміст шлунка з якихось причин потрапляє назад у стравохід, кислота починає його їсти. От так виникає печія", - пояснює експерт.

У таких випадках люди часто "гасять" печію содовим розчином. Вона тимчасово дозволяє позбутись неприємних відчуттів.

"Але є нюанс! Сода нейтралізує кислоту у шлунку, яка потрібна для нормального травлення. Організм це відчуває, тому виділяє ще більше кислоти. А оскільки причина печії, тобто потрапляння їжі у стравохід - не вирішена, то через деякий час з'являється знову і часто ще з більшої силою", - додає Репіч.

Експерт радить купувати аптечні засоби від печії - спеціальні гелі. Їх слід вживати після їжі. Тоді речовини препарату обгорнуть стінки шлунку та усунуть причини виникнення печії.

При частих виникненнях цієї проблеми варто звернутись до сімейного лікаря, а тоді пройти обстеження та підібрати оптимальне лікування.