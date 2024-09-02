Чи можна користуватись тональним кремом при акне. Косметолог розставила крапки над "і"

Довгий час вважалось, що макіяж провокує виникнення висипів і при акне користуватись декоративної косметикою, зокрема тональним кремом, не можна.

Чи дійсно це так, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на косметолога Каріну Паньків в Instagram.

Чи можна користуватися "тоналкою" при акне?

За словами, косметолога, на сьогодні авторитетні асоціації дерматовенерологів дають зелене світло використанню маскуючих засобів при різних дерматологічних станах, в тому числі при акне. Адже шкірні захворювання мають значний вплив на психоемоційний стан та соціальну сферу життя, відповідно "користь" від нанесення декоративної косметики буде значно перевищувати очікувані ризики.

Чи потрібно обирати засоби з поміткою "некомедогенно"?

Насправді, таке маркування на косметиці не регулюється ніяк. Звісно, є шкали комедогенності певних складників, але це не лінійна залежність і на погіршення висипань від конкретного засобу у конкретної людини впливає на багато більше факторів, в тому числі склад себуму цієї людини.

Лідерами по комедогенності серед декоративних засобів є румʼяна, бронзери та хайлайтери, через анілін у складі. Тож до вибору цих продуктів варто віднестись найбільш прискіпливо.\

Якщо ви користуєтесь тональним кремом з SPF, варто памʼятати, що того сонцезахисту, який є в ньому недостатньо. Санскрін повинен бути якісним та окремим продуктом. Він може мати тонуючий ефект і вирівнювати тон шкіри, але аж ніяк тональний крем не може бути основним сонцезахистом. Тим паче тональні креми здебільшого мають низький ступінь захисту і наносимо ми його в недостатній кількості.

Експертка радить наносити тональний крем наступним шаром після санскріну через декілька хвилин. Дайте сонцезахисту рівномірно поглинутись шкірою не змішуючи шари.