ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может ли первый секс разрушить вашу дальнейшую жизнь. Вот ответ

Новина українською →
Пятница 17 марта 2023 23:00
Может ли первый секс разрушить вашу дальнейшую жизнь. Вот ответ Как первый интим может повлиять на вашу жизнь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Первый интимный опыт очень важен, ведь сексуальная сфера может оказывать влияние и на другие направления вашей жизни.

Об этом рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram. Эксперт рассмотрела роль в первого раза именно в жизни женщины.

Если опыт был положительным

В первом случае, если партнер был чутким, терпеливым и вы получили удовольствие, с наибольшей вероятностью ваша сексуальная жизнь будет гармоничной.

Вы не получите кучу комплексов и травм, с которыми придется справляться годами.

Чаще - все не так радостно

К большому сожалению, чаще встречается совсем другая ситуация...

Вследствие отсутствия полового воспитания у подростков и незнания правил сексуального дебюта чаще всего начало половой жизни - болезненное и неприятное.

Какие последствия неудачного начала

В будущем это может привести к:

  • Огромному количеству комплексов, неуверенности в себе, к скованности и замкнутости в постели.
  • Часто могут быть проблемы с возбуждением, неприятием своего тела.
  • Могут возникать страхи, отсутствие оргазма и разного рода другие сексуальные дисфункции.

Ранее психолог также рассказала о трех невинных ошибках , которые изо дня в день разрушают ваши отношения.

Также мы писали о самой грубой ошибке мужчин в постели , из-за которой интим с ними становится "никаким".

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки интим