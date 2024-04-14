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Чи може квартирант відсудити житло у власника: пояснення юриста

Чи може квартирант відсудити квартиру (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато сімей змушені роками орендувати житло, поки назбирають гроші на купівлю квартири. Нерідко у власників нерухомості виникає питання, чи не можуть орендарі претендувати на їхнє майно на підставі того, що проживають там уже з пів десятка років?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро "Пані в законі" у You Tube.

Чи може квартирант відсудити житло у власника 

"Запам'ятайте, якщо ваше майно належним чином оформлено, наприклад, якщо це квартира, то вона має бути приватизована, відповідно жоден квартирант, скільки б років не проживав, не може відсудити у вас це майно", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Вона радить підписувати договори оренди, де треба прописувати умови проживання, обов'язки, відповідальність, певні строки, штрафні санкції.

"Це потрібно для того, щоб ви могли впливати на вашого квартиранта, якщо почнуться якісь натяки на бажання відсудити квартиру у вас", - каже юрист.

 

Як власникам житла перевірити орендаря

Перед здачею квартири в оренду власнику варто максимально багато дізнатися про орендаря. Перш за все, розпитайте його про рід занять і чи у нього регулярний заробіток, щоб упевнитись, що зі платоспроможністю не буде проблем.

Перевірте документи орендаря, дізнайтесь хто саме житиме з ним у цій квартирі. Обов'язково обговоріть, що заборонено робити в оселі, яку здаєте в оренду - наприклад, не курити на кухні й не прибивати картин на стіни. 

Порадьтеся із рієлтором та обов'язково укладіть договір з орендарем, щоб уникнути проблем у майбутньому. Попросіть сусідів, аби вони вас повідомляли про ситуації, які здаються їм підозріливими. 

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ЖитлоПоради юриста