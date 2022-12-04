Может ли цвет глаз измениться с возрастом: не только у младенцев, но и у взрослых
Ученые выяснили, что изменение цвета глаз у младенцев с возрастом зависит от самого цвета глаз. Поменяться также может и цвет волос и это зависит от пигмента. Также у взрослых может изменится цвет глаз, но очень редко.
Такой вывод сделали исследователи из Стэндфордского университета США, сообщает ВВС.
Могут ли глаза изменить цвет
Первые фотографии младенцев обычно отличаются от других снимков в семейных альбомах. У малышей широко распахнутые глаза серого или голубого цвета, которые к первому или второму году жизни сменяются на карие, как у отца или зеленые - как у мамы.
При этом первоначальный цвет глаз особого значения не имеет, обычно они серые или серо-голубые.
Цвет глаз действительно может меняться с возрастом. У младенцев это естественный процесс, а у взрослых - из-за несчастного случая, инфекцию, солнечные лучи. А порой изменения происходят без всяких видимых причин.
Почему меняется цвет глаз у младенцев
Исследование Стэндфордского университета показывает, что изменение цвета глаз у младенцев зависит от самого цвета. Ученые наблюдали за 148 младенцами от рождения до достижения ими 2 лет.
Две трети малышей родились с карими глазами, а 1/5 - с голубыми. Через два года из 40 голубоглазых малышей у 11 глаза стали темно-карие, еще у троих - светло-карие, и у двоих - зеленые.
Из 77 малышей, которые родились с карими глазами, цвет остался прежним у 73. Таким образом, ученые выяснили, что голубые и серые глаза у новорожденных чаще сменяются другим оттенком, чем темные.
Самая частая смена - от светлого до темного, и эта смена происходит в раннем возрасте. Согласно наблюдениям, цвет глаз у малышей перестает меняться после 6 лет.
У неидентичных близнецов цвет глаз в дальнейшей жизни отличался чаще, чем у однояйцевых близнецов. Это указывает на то, что тенденция к смене цвета может быть исключительно генетической.
Феномен не сильно исследовали, но уже ясно, что смена цвета глаз более распространена среди жителей Северной Европы, жителей тихоокеанских островов и среди представителей смешанных рас.
Существуют также параллели с изменением цвета волос, которые иногда наблюдают в течение детства.
"Вы увидите фото детей, которые были блондинами в детстве, а потом у них стало темно-каштановые волосы, когда они подросли. Пигмент в наших волосах со временем может постепенно увеличиваться. И это, наверное, потому что клетки, которые вырабатывают пигмент, фактически накапливаются и мигрируют в эту область", - отмечает профессор офтальмологии в институте Lions Eye при университете Западной Австралии Дэвид Макки.
Точно также в глазах малышей накапливается пигмент, который приводит к смене цвета глаз. По словам исследователя, основным пигментом в глазах является меланин.
"Когда люди говорят цвет глаз, они отличают голубой и серый, а на самом деле серый - тоже вариант голубого, также есть комбинации светло-карего и зеленого, а коричневые глаза могут иметь оттенки от светлого до очень темного. Все это связано с количеством меланина", - подчеркнул профессор.
Большое количество меланина в организме тоже может быть полезным - например, защищать кожу во время интенсивного солнечного света.
А вот почему у некоторых детей производится больше меланина или меньше, по словам Макки, для ученых это до сих пор остается загадкой.
Стоит отметить, что цвет глаз может меняться не только у людей. Самое драматическое такое изменение - это смена цвета глаз у северного оленя - от золотисто-бирюзового летом до темно-голубого зимой.
И это изменение происходит не в радужной оболочке, а зеркальной структуре за сетчаткой, которая отбивает свет, чтобы сетчатка могла повторно его уловить. У людей такая структура отсутствует, так как она есть у животных, которые активны ночью и могут видеть в темноте.
А может ли цвет глаз измениться у взрослого
У младенцев этот процесс считается природным, но иногда цвет глаз может измениться и у взрослого человека. Из-за болезни, травмы, сильного солнца.
Самый известный случай таких изменений - у певца Дэвида Боуи. Из-за травмы его левый глаз изменил свой цвет. После серьезной травмы головы левая зеница сильно расширилась и больше не вернулась в свое положение. Поэтому у музыканта левый глаз был темным, а правый - бледно-голубой. На самом деле цвет не изменился, так как радужная оболочка не сменила окрас. Но из-за травмы глаз выглядел более темным.
По словам профессора Макки, если в глаз попадает много крови, то она может сменить окрас радужной оболочки. Еще в такой ситуации пигмент может размешаться и осесть.
Но самой частой причиной становится инфекция. У актрисы Милы Кунис правый глаз карий, а левый - зеленый. Это случай гетерохромии. В левом глазу артистки произошла инфекция радужной оболочки, которая разрушила пигмент.
"Некоторые инфекционные заболевания могут спровоцировать исчезновение пигмента. Например, из-за гетерохромного циклита Фуха, который может возникнуть после краснухи или кори", - объяснил профессор.
Известен также случай, когда пациент после перенесенной лихорадки Эбола, обнаружил смену цвета глаз - с голубого на зеленый. Врачи обнаружили, что вирус оставался в глазной жидкости даже после того, как был выведен из всего организма.
Порой цвет меняется не во всей радужной оболочке, а только в некоторых ее частях. Пятна Брушфилда появляются на радужной оболочке при синдроме Дауна. Коричневые пятна (узелки Лиша) могут быть признаком генетического неврофиброматоза 1 типа.
На глазах могут быть даже родинки и веснушки. Чаще всего они не приносят там вреда, но в редких случаях могут спровоцировать развитие опухоли.
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