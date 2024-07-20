ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи може бути якісним простий шампунь з супермаркету. Перукар розставила крапки над "і"

Субота 20 липня 2024 13:00
UA EN RU
Чи може бути якісним простий шампунь з супермаркету. Перукар розставила крапки над "і" Фото: Чи може бути гарним для волосся шампунь з супермаркету (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Руслана Бєла

Шампунь - це косметичний засіб, призначений для очищення волосся і шкіри голови. Він містить спеціальні мийні речовини (сурфактанти), які ефективно видаляють забруднення, надлишки себуму (жирної речовини, яка виділяється шкірою) та інші накопичення з волосся. Основні функції шампуню - очищення, зміцнення волосся, зволоження шкіри голови і підготовка до подальших процедур догляду за волоссям. Але чи може бути гарним простий шампунь з супермаркету?

На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

Чи може дешевий шампунь бути дієвим?

За словами Руслани, ціна не означатиме, що шампунь хороший чи поганий.

"Зараз питання в тому, що знайти хороші працюючі засоби не дуже просто, попри перенасиченість ринку. Гляньте лише на назви та рекомендації на баночках - "з аргініном", "з кератином" (добре що не зі сльозами єдинорога), "для росту волосся", "для блиску і шовковистості"... Усе це можна назвати одним: реклама - рушій ринку", - розказала експертка.

"А з погляду біології та хімії - це нісенітниця. Бо шампунь - це засіб, ціль якого гарно вимивати шкіру голови від накопиченого шкірного сала і бруду. Все!" - додала перукар.

Як підбирається шампунь

Руслана розказала, що він підбирається по типу шкіри голови, так само як засоби для очищення обличчя - по типу шкіри обличчя і її стану.

Шампунь - це продукт хімічної промисловості. В ньому повинні бути відповідні ПАВи і ще важливий рівень кислотності, який, до речі, практично ніхто з виробників не вказує. Базово - це все, що потрібно, наголосила експерт.

"Висока ціна шампуню не завжди означає, що підібрані якісні складники і тим більше не означає потрібний конкретній людині рівень кислотності. У мене є клієнтки з різним бюджетом на догляд і я успішно підбираю їм засоби як з професійних лінійок, так і з масмаркету", - резюмувала Бєла.

Нагадаємо, що раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.

Читайте також, 5 причин, чому під час миття голови сильно випадає волосся.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса
NEWS
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"