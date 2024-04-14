Експерти пояснили, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат

Після внесення низки змін у порядок виплати допомоги переселенцям у багатьох українців виникає питання, чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат.

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Чи мають право студенти-ВПО на продовження виплат

"Питання продовження виплат студентам знайшло своє врегулювання з прийняттям постанови Кабміну №331 від 22 березня цього року. Так, студенти мають право на продовження виплати допомоги на проживання ВПО особисто на себе та у складі сім'ї своїх батьків", - пояснюють юристи.

Відповідно Закону надання допомоги на проживання ВПО діти/особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають право на продовження допомоги в складі своєї сім'ї, якщо в сім'ї є:

непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася

працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання

особи, які втратили працездатність (наприклад, досягли пенсійного віку)

Для продовження цієї виплати має звернутися уповноважений член сім'ї.

"Також відповідно до Закону діти/особи віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти після досягнення ними 18 років і не мають власних сімей, мають право звертатися за призначенням допомоги особисто, якщо вони мають фактичне місце проживання (перебування) інше, ніж в уповноваженої особи", - пояснюють юристи.

У цьому випадку за продовженням виплат може звертатися сам студент-ВПО.

Для отримання виплати важливо, щоб:

період переміщення (повторного переміщення) з територій бойових дій або тимчасової окупації повинен бути з 1 січня 2022 р. Перелік територій можна глянути тут

сукупний дохід сімʼї не повинен перевищувати 9 444 грн на одного члена сім'ї за останні 3 місяці перед місяцем звернення

загальна відповідність "майновим" критеріям (про купівлю транспортних засобів, житла, валюти, депозити на суму понад 100 тис. тощо)

Наголосимо, що заявник на виплати не може перебувати на тимчасово окупованій території України.