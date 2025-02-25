Чи корисна морква для зору? Експерт розкрив правду, про яку ви не знали

Що відомо про моркву та її вплив на зір?

Лікар Девід Каллехо розповів, що хоча морква багата на вітамін А - важливу поживну речовину для здоров’я очей, немає наукових доказів, які б підтверджували думку про те, що споживання моркви значно покращує нічний зір.

За словами експерта, вітамін А відіграє вирішальну роль у підтримці хорошого здоров’я очей і необхідний для утворення родопсину, пігменту в очах, який дозволяє нам бачити в умовах слабкого освітлення.

Однак це не означає, що споживання великої кількості моркви різко покращить нашу здатність бачити в темряві.

Збалансоване харчування має ключове значення. Для того, щоб підтримувати гарне здоров’я зору, важливо їсти збалансовану їжу яка включає різноманітні необхідні поживні речовини, а не зосереджуватися лише на одному продукті, наприклад моркві.

Думка про те, що морква корисна для зору, походить ще з часів Другої світової війни. Під час цього конфлікту англійці поширили історію про те, що їхні пілоти встигають збивати ворожі літаки завдяки великій кількості моркви.

Ця пропаганда мала на меті приховати використання передових технологій нічного виявлення, таких як радар. Відтоді асоціація між морквою та кращим нічним баченням залишилася у свідомості багатьох людей.

Чим ще корисна морква?

Морква - чудовий помічник у відновленні після перенесених вірусних захворювань. Вітамін C, яким багатий цей коренеплід, сприяє зміцненню імунітету та швидкому одужанню. Регулярне вживання морквяного соку допоможе вам швидше повернутися до звичного життя та відновити сили.

Як і багато інших овочів, вона містить клітковину, яка необхідна для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Вживання моркви сприяє покращенню травлення та може бути рекомендовано лікарями як додаткова терапія при деяких захворюваннях.

Регулярне вживання моркви позитивно впливає на серцево-судинну систему. Калій, що міститься в моркві, сприяє розширенню судин та зниженню тиску. Овоч також допомагає знизити рівень холестерину та покращити еластичність судин, що є важливим для профілактики серцево-судинних захворювань.

До речі, морква - чудовий вибір для тих, хто хоче схуднути. Вона швидко насичує, тому відчуття голоду не виникає протягом кількох годин після її вживання. Це допомагає зменшити кількість споживаної їжі та, як наслідок, знизити калорійність добового раціону.