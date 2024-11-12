Чи існують суто чоловічі та жіночі ролі у сім'ї та як розподілити правильно домашні обов'язки

Традиційно вважалося, що в сім'ї є чітко визначені ролі: чоловік відповідає за фінансову стабільність, а жінка - за домашній затишок і виховання дітей. Однак у сучасному суспільстві такі стереотипи поступово відходять на другий план, поступаючись місцем партнерству та рівності.

Чи є розподіл обов’язків суто по "чоловічим" або "жіночим" питанням та як правильно домовлятися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чи необхідний розподіл?

Сучасні сім'ї демонструють, що чіткий поділ на ролі вже не є необхідністю. Розподіл обов’язків дедалі частіше базується на індивідуальних здібностях, уподобаннях та графіку роботи, а не на статі.

"Наприклад, якщо чоловік добре готує, а жінка має стабільніший дохід, цілком природно, що обов'язки можуть розподілитися навпаки від традиційних уявлень", - пояснює експерт.

Все частіше можна зустріти сім'ї, де жінка займається заробітком та побудовою кар'єри, а чоловік приділяє увагу дітям та побуту.

Як краще поділити домашні обов'язки?

Ключовим фактором є спілкування та домовленість. Пара може сісти разом і обговорити, які завдання подобаються кожному з партнерів, а які не викликають великого захоплення, щоб знайти баланс.

Важливо враховувати графік роботи, навантаження та бажання, щоб уникнути відчуття нерівності або перевтоми в одного з партнерів.

Сучасні сімейні ролі базуються на підтримці та взаємодопомозі. Гнучкість та готовність підлаштовуватися один під одного допомагають створити гармонію в сімейному житті.

"Також можна розглядати варіанти залучення сторонньої допомоги - наприклад, наймання помічників для прибирання чи догляду за дітьми, щоб залишати більше часу на спільний відпочинок", - радить Віталій Курсік.

За словами експерта, відсутність жорстких "чоловічих" і "жіночих" обов'язків у сім'ї допомагає кожному партнерові проявити себе та знайти комфортний баланс у стосунках. Головне - підтримка і взаєморозуміння, що дозволяє кожному відчувати свою цінність у сім’ї.