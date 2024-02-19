Чи існує насправді "робочий артеріальний тиск". Лікар розставив крапки над "і"

Що треба знати про артеріальний тиск

За словами терапевта, часто на прийом до сімейного лікаря приходять пацієнти, які мають високий артеріальний тиск (вище за 140/90), але не бажають його знижувати, бо відчувають себе комфортно при такому тиску (деколи показники тиску в таких пацієнтів можуть сягати 200/100 мм.рт.ст.).



Михайло розповів, чому робочого тиску не існує і чому тиск треба корегувати, навіть якщо у вас гарне самопочуття.



Він написав, що судини нашого організму - це трубки, які складаються з м'язової та сполучної тканини та мають певний запас еластичності. Якщо ж тиск не перевищує 140 на 90, судини з легкістю витримують його, і людина довго залишається здоровою. Як тільки артеріальний тиск в нашому організмі зростає вище цих показників, судини змушені збільшувати свій тонус, що призводить до їхнього перерозтягнення, втрати міцності і збільшення навантаження на серце, мозок, нирки, сітківку ока.

Певний час таке збільшення тонусу не викликає симптомів, але вищезгадані органи починають страждати: виникає гіпертрофія серця, хронічна хвороба нирок, зміни судин головного мозку та сітківки. Якщо ж ви не почнете вчасно знижувати тиск, можна отримати раптовий інфаркт чи інсульт.

"Як бачимо, показники тиску є важливими для нашого здоров'я. Рекомендую всім після 40 років щоденно виміряти тиск, а при його підвищенні звертатися до лікаря", - резюмував Цюрак.