Розгорається новий скандал навколо державних грантів на музику: що відомо

Яка відповідь Марії Бурмаки

"Мені прикро, боляче і неприємно. Але мене ніхто не захистить, якщо я не захищу себе сама. Раптом наткнулась на розмову "гравців шоу бізнесу" ініційовану Українським культурним фондом. Якийсь Ваня Клименко каже, що моя музика (і "Пікардійської терції") не актуальна. Саме після слів Саші Кольцової (солістки гурту "Крихітка Цахес", - ред.), яка каже про важливість дитячого контенту", - обурюється Бурмака.

Також співачка додає, що її до розмови не запросили, тому вона змушена захистити себе публічно через розлогий пост у Facebook. При цьому Марія наголосила, що не знає, хто такий Ваня Клименко.

"Передайте хтось Вані, що я написала два дитячі альбоми, зараз вже фактично дописаний третій. А пісні "Руханка" та "Можна бути песиком" знають діти у всьому світі. На мої пісні створена вистава для дітей "Мама сказала ні" у театрі Франка, яка йде вже 8-ий рік. А за минулий рік я написала дві вистави для дітей різного віку із новими піснями. І переклала купу польських і німецьких пісеньок українською мовою, аби їх розуміли наші діти-біженці. Це без жодної допомоги держави. А що зробив ти, Ваня Клименко?", - написала Бурмака.

Марія Бурмака прикріпила до посту скриншот статті, де вказано, що вона отримала грант. Але ця інформація, за її словами, не є правдивою (скриншот)

Також співачка нагадала, що у 2021 році за допомоги УКФ вона з командою реалізували проєкт "Улюблені класики" - 15 пісень на вірші українських поетів від Шевченка до Стуса. Цими піснями вчителі ілюструють уроки української літератури.

"Окрім того, була низка концертів із моїми розповідями про цікаві історії з життя наших класиків. Які я знаходила протягом всього свого життя, бо цікавлюсь філологією (я є кандидатом філологічних наук). А ще були виступи у Харкові, Житомирі, Львові та Вінниці, і для курсантів Нацгвардіі та військових. На це пішли гроші УКФ у 2021 році. А на 2023 рік я не подавалась", - заявила співачка.

До обурливого поста Бурмака тегнула і міністра Культури Олександра Ткаченка із фразою "підкажіть, будь ласка, чи хоч раз допомогло мені міністерство культури за все моє життя?"

Варто зазначити, що підписники співачки активно коментують допис та висловлюють слова підтримки.