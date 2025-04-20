Чи дійсно холодна вода робить волосся блискучим: вся правда

Що відомо

Трихолог Юлія Дудій розповіла, що наукові дослідження щодо впливу температури води на стан кутикули волосся є обмеженими та не завжди одностайними.

"Деякі джерела стверджують, що гаряча вода відкриває кутикулу волосся, роблячи його більш сприйнятливим до пошкоджень, тоді як холодна вода сприяє закриттю кутикули, надаючи волоссю гладкість і блиск. Однак інші дослідження не підтверджують значного впливу температури води на стан кутикули", - зазначила експерт.

Зокрема, дослідження, проведене хіміками з незалежного науково-дослідного центру в Нью-Джерсі TRI Princeton, показало, що ополіскування волосся холодною водою не впливає на його блиск. Не було виявлено збільшення блиску волосся після ополіскування холодною водою, тоді як тепла вода забезпечувала кращий результат.

Для жирного типу шкіри голови й тонкого волосся холодна вода може бути корисною, оскільки зменшує надмірне виділення шкірного сала. Сухе волосся важливо не тільки ополіскувати холодною водою, а й використовувати зволожувальні засоби, адже недостатнє закриття кутикули може призводити до ламкості.

Кучеряве волосся, яке зазвичай більш пористе, особливо "виграє" від холодної води, оскільки вона допомагає зменшити пухнастість.

Важливо використовувати якісний шампунь, кондиціонер та доглядові засоби, що живлять і зволожують волосся.

Які способи зроблять волосся блискучим

Варто використовувати живильні маски і кондиціонери з натуральними оліями (кокосова, арганова, жожоба). ﻿﻿Важливо мінімізувати термічний вплив на волосся (фен, плойка).

﻿﻿Збалансоване харчування з достатньою кількістю білків, жирів та вітамінів (особливо біотин і вітамін Е) також відіграє важливу роль.

Наслідки від використання холодної води

Загалом холодна вода не шкодить, але якщо використовувати її постійно і без контрасту з теплою водою, це може сповільнити кровообіг у шкірі, що вплине на ріст волосся.

Також у людей, схильних до головних болів або чутливості до низьких температур, надто холодна вода теж може спричинити дискомфорт.

Як часто мити волосся

Лише невелика група людей потребує щоденного миття волосся шампунем, як-от люди з тонким волоссям та ті, хто багато займається спортом. Якщо волосся помітно жирне, шкіра голови свербить або лущиться через бруд, то це ознаки того, що варто його помити. Люди з сухим або кучерявим волоссям можуть без проблем мити його набагато рідше.