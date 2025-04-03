Ви ніколи не повірите, що станеться, якщо з'їсти пророслу картоплю

Чому проростає картопля

Коли температура повітря починає піднімається, то картопля починає проростати. Бульби до весни зберігають надлишки поживних речовин, щоб потім перетворити їх на енергію, яка потрібна для росту.

Картопля - поживний і універсальний овоч. Вона смачна у будь-якому вигляді - смажена чи пюре. Овоч містить два види глікоалкалоїдів, обидва природні токсини, які називаються соланіном і чаконіном.

Зелений відтінок насправді походить від хлорофілу, який не є токсичним, але його зелений колір є хорошою ознакою того, що є надлишок концентрації глікоалкалоїдів.

У міру старіння або неправильного зберігання на картоплі можуть з’явитися паростки та зелені плями. Якщо паростків немає, ви можете використовувати зміну кольору як індикатор псування. Якщо шкірка виглядає зеленуватою або є паростки, то потрібно буде видалити паростки або викинути цілу картоплину, залежно від тяжкості.

Чому небезпечно їсти пророщену картоплю

Пророщування означає, що рівень токсинів занадто високий і картопля більше не безпечна для споживання.

Лікар-токсиколог Ендрю Столбаха розповів, що глікоалкалоїди в пророслій картоплі можуть викликати деякі досить неприємні симптоми - шлунково-кишкові розлади, а саме судоми, діарею, нудоту та блювоту.

Зазвичай симптоми з’являються протягом кількох годин, але в деяких випадках це може тривати до доби.

Як зменшити токсичність

Зрештою, найкращий спосіб захистити себе - викинути картоплю, на якій є зелені вкраплення або паростки. Також можна спробувати видалити їх гострим ножем та приготувати решту картоплі.

Ці природні хімічні речовини не видаляються під час смаження, запікання чи кип’ятіння. Зрізання паростків і зеленої шкірки зменшить вплив, але не знищить його.

Як зберігати картоплю, щоб уникнути проростання

Картоплю варто зберігати у прохолодному темному місці та тримайте подалі від цибулі, яка виділяє гази та може спричинити швидше проростання картоплі.

Зберігайте картоплю в прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, наприклад в коморі або шафі. Уникайте високих температур, тримайте їх подалі від кухонних приладів.

Надлишковий вплив світла спричиняє накопичення соланіну, який забарвлює шкіру в зелений колір.

Варто також зазначити, що не слід класти картоплю в холодильник або морозилку перед приготуванням. Нижчі температури призводять до того, що картопляний крохмаль перетворюється на цукор, що призводить до солодкого смаку та зміни кольору під час варіння.