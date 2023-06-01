Чи безпечно їсти стару картоплю влітку? Тримайте точну відповідь

Тримайте точну відповідь

Запам'ятайте раз і назавжди: навіть якщо стара картопля правильно зберігалася та немає ознак зіпсованості, вживати її все одно не рекомендується.

Річ у тім, що в такому разі в бульбі починають активізовуватися соланін та хаконін. Це отруйні глікоалкалоїди, які виробляються в рослинах родини пасльонових.

Речовини можна знайти в будь-якій частині рослини - у листі, плодах, стеблах, бульбах тощо. Для людини, соланін є дуже токсичним, навіть у невеликих дозах, і може спричинити сильне отруєння.

Найбільше глікоалкалоїдів у шкірці картоплі.

Тому в жодному разі не відварюйте та не запікайте стару картоплю в шкірці.

Крім того, у старій картоплі зовсім немає корисних речовин, тому все, що ви з'їсте, для організму буде марно.

Кому категорично заборонено

Як ми зазначили вище, стару картоплю не можна їсти будь-кому через велику кількість токсинів у ній. Проте є категорія людей, для яких це може вилитися в летальний результат, навіть за найменшої дози.

Це діти до трьох років. Їхній шлунково-кишковий тракт ще не такий міцний, як у дорослої людини, тому на всі збудники хвороб реагуватиме миттєво та болісно.