Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ

Чи можна робити кілька щеплень в один день - знають не всі. Проте вакцинація - важлива складова здоров'я як дітей, так і дорослих, адже допомагає запобігти захворюванням, які можуть бути небезпечними або навіть смертельними.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я МОЗ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи безпечно робити кілька щеплень в один день і від чого це залежить.

Чи можна робити кілька щеплень в один день

На думку експертів Центру громадського здоров'я МОЗ, комбінувати вакцини - абсолютно безпечно.

Підтвердженням цього є численні дослідження, а також світова практика за один візит отримувати захист від декількох захворювань.

Важливо пам'ятати, що комбінацію вакцин підбирає індивідуально педіатр (для дітей) або сімейний лікар. При цьому медики орієнтуються на:

типи вакцин (живі та інактивовані)

вік пацієнта

загальний стан здоров'я дитини чи дорослого

Національний календар профілактичних щеплень

Згідно зі схемою Національного календаря профілактичних щеплень, деякі захворювання профілактуються одночасно.

Наприклад у два місяці дитина має отримати вакцини проти: дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та ХІБ-інфекції.

Дослідження показують, що одночасне введення різних комбінацій вакцин ефективне і не несе підвищеного ризику розвитку побічних реакцій.

Календар щеплень (інфографіка: phc.org.ua)

Щеплення від грипу

У МОЗ також стверджують, що поєднувати різні щеплення в один день не тільки безпечно, а ще й зручно - особливо дітям.

Уточнюється, що вакцини, якими щеплюють від грипу в Україні, є інактивованими (неживими), отже їх можна поєднувати з усіма іншими вакцинами.

Винятком є вакцина БЦЖ, якою вакцинують дітей ще в пологовому будинку - її з іншими щепленнями не поєднують.

Зазначається також, що оскільки щеплення від грипу рекомендоване дітям від 6 місяців - з БЦЖ воно не перетинається по часу.

"Всі інші щеплення - від кору, від поліомієліту, від вітрянки, від пневмококів, від ковіду тощо - можна поєднувати й робити в один день з вакцинацією від грипу, або з будь-якими проміжками між ними", - наголосили медики.

Вакцинація в аптеках

Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка відкриває українцям доступ до вакцинації в аптеках. Така усталена практика в країнах ЄС та США робить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

До того, як послуга запрацює в Україні, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів

Зазначимо, що рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

За цей час має бути змінена нормативна база, щоб забезпечити: