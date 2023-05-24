Чи безпечно дитині робити декілька щеплень в один день: пояснення лікарів

Чи можна робити одразу кілька щеплень

Інколи так трапляється, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно.

Таке рішення батьків може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо.

Зокрема, слід дотримуватися лише певних правил:

дві чи більше інактивованих вакцин та/або анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом;

жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином;

дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ - вакцин проти туберкульозу), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця;

щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами.

Вакцинація проти COVID-19

Лікарі кажуть, що можна поєднувати вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.

Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.

Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.

Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.