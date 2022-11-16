Червона чи біла? Стало відомо, яка квасоля корисніша

Квасоля багата на білок і за харчовою цінністю перевищує деякі види м’яса. Ці плоди також містять вітаміни і мікроелементи, що робить їх практично незамінними для раціону. Проте чи замислювались ви, яка квасоля корисніше - біла чи червона?

Яка квасоля містить найбільше корисних речовин, розповідаємо на Styler.

Чим корисна біла квасоля?

Біла квасоля найбагатша на вміст білка і тому є дуже корисною в боротьбі з цукровим діабетом. Калорійність цього продукту всього 102 ккал на 100 г.

Також вона багата на клітковину, фолієву кислоту, амінокислоти, кальцієм і магній. Для вегетаріанців квасоля практично повноцінно замінює м'ясо.

Ще однією корисною перевагою цього продукту є те, що ним легко і швидко можна втамувати голод. А білок, що надходить в організм, засвоюється на 75%.

Регулярне споживання білої квасолі покращує імунітет, оскільки у ній міститься більше вітаміну С, ніж у червоних сортах. Також нормалізує обмін речовин, зміцнює нервову систему й покращує травлення.

Проте білу квасолю потрібно споживати не більше двох склянок на тиждень.

Чим корисна червона квасоля?

Червона квасоля багата на вітаміни групи В. У ста грамах продукту міститься денна норма корисних властивостей - це білки і мінерали, які добре засвоюються організмом.

Регулярне споживання квасолі сприяє зміцненню імунітету. Покращує стан центральної нервової системи і вигляд шкіри.

Люди з діабетом можуть знизити рівень цукру в крові, з'ївши 100 грамів червоної квасолі. Цей продукт також виводить шлаки й токсини з організму.

Страви з червоної квасолі корисні людям, що худнуть. Оскільки боби не мають зайвих калорій.

Яка квасоля краща?

Дослідження показують, що велике значення у цьому питання має конкретний сорт кожного із виду квасолі.

Проте класично, червона квасоля має більше калорій в порівнянні з білою.

Відповідно вона дає більше енергії організму й збагачує амінокислотами і вітамінів групи B, а також натрієм і магнієм, фосфором і калієм, цинком і селеном. Довше зберігає ситість організму.

Також червона квасоля багатша білками і вуглеводами, тому особливо корисна вагітним.